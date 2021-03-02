Covid -19 geçiren her 10 hastanın birinde görülüyor: Beyin sisi nedir?

02 Mart 2021 Salı, 13:34

Dünya yeni tip koronavirüs (Covid 19) salgını ile mücadele ederken, koronavirüsün uzun süreli etkileri de araştırılmaya devam ediyor. Bunlardan biri de koronavirüsün etkisiyle ortaya çıkabileceği düşünülen “beyin sisi”. Beyin sisi, insanların bilişsel işlevlerinde zorlanma yaşadığını gösteriyor ve birçok kronik hastalığa eşlik ediyor. Peki konsantrasyon sorunları, net düşünememe, baş ağrıları, uyku bozukluğu, anksiyete, kafa karışıklığı, konuşmada ve günlük kelimeleri bulmada zorluk gibi belirtilerle kendini gösteren beyin sisi nedir? Tedavisi var mıdır?

ALZHEIMER’A GİDEN YOL: BEYİN SİSİ

Özellikle Covid 19 geçiren hastalarda görülen hafıza-konsantrasyon sorunları, net düşünememe, baş ağrıları, uyku bozukluğu, anksiyete, kafa karışıklığı, öfke nöbetleri, konuşmada ve günlük kelimeleri bulmada zorluk gibi sorunlar kümesi, beyin sisi olarak tanımlanıyor. Araştırmalar, beyin sisinin Covid 19 geçirildikten sonra aylarca devam edebileceğini gösteriyor. Öte yandan beyin sisi, vitamin-mineral, eksikliği, diyabet, tiroid ve beslenme bozukluğu gibi nedenlerle de ortaya çıkabiliyor.

Beyin sisi özellikle hastalığı şiddetli geçiren, hastanede veya yoğun bakımda kalan 10 kişiden birinde görülüyor.

Beyin sisi tıbbi bir durum değil; hafıza problemlerine, odaklanamama, zihinsel netlik eksikliğine ve zayıf konsantrasyona neden olabilen bir semptom olarak biliniyor. Beyin sisi aynı zamanda "zihinsel yorgunluk" olarak da tanımlanıyor.

BEYİN SİSİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Dikkat dağınıklığı

-Konsantrasyon kaybı

-Konuşurken kelime bulmada güçlük

-Düşüncelerini toparlayamamak

-Okuduğunu anlayamamak

-Önemli konularda karar vermede zorluk çekmek

-Başladığı hiçbir işi bitirememek

-Unutkanlık

-İki işi aynı anda yapamamak

- Mental performans gerektiren her işte zorluk çekmek

BEYİN SİSİ TEDAVİ EDİLEBİLİR Mİ?

Beyin sisi tedavisinde öne çıkan başlıklardan biri beslenme olarak biliniyor. Bu aşamada glutensiz, şekersiz ve süt ürünlerinin olmadığı bir beslenme programı uygulamak önem taşıyor. Taze sebze ve meyvelere, zeytinyağı, tereyağı, hindistan cevizi gibi sağlıklı yağlara, doğru protein kaynaklarına, çiğ kuruyemişlere ve fermente ürünlere ağırlık verilmesi beyin sisinin önüne geçmek için uygulanabilecek adımlardan olabilir. Bununla birlikte stresi azaltmak ve daha iyi bir uyku düzenine geçmek için destek almak da önemlidir.

Ayrıca fiziksel aktiviteyi artırarak açık havada yapılacak kısa süreli 20 dakikalık yürüyüşlerin de beyin sisine iyi geldiği biliniyor.