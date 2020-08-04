Covid-19 salgını, Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvuruları da etkiledi

04 Ağustos 2020 Salı, 06:00

Zorunlu trafik sigortası, sigortalıların sigorta şirketleriyle yaşadıkları ve Sigorta Tahkim Komisyonu’na götürdükleri en önemli anlaşmazlık kaynağı olmaya devam ediyor. Yılın ilk 6 ayıyla ilgili istatistikler de bunu bir kez daha ortaya koydu. İşte sonuçlar:

- İlk 6 ayda, geçen yılın aynı dönemine göre Sigorta Tahkim Komisyonu’na yapılan başvurular yüzde 29.8 azalarak 39 bin 769 adet oldu. Ancak bu düşüşte, Covid-19 salgını nedeniyle nisan ve mayıs aylarında başvuruların kabul edilememesi de etkili oldu.

- Başvurulara poliçe türü açısından bakınca, ilk sırada 34 bin 912 adet başvuru ve yüzde 87.8 payla zorunlu trafik sigortası var. Bu oran geçen yılın aynı döneminde yüzde 87.4’tü. Trafik sigortasını yüzde 8.9 payla kasko takip ediyor. Bu sigortaları, küçük oranlarla motorlu kara taşıtları ihtiyari mali sorumluluk ve yangın izliyor.

TAZMİNAT ÖDENMEDİ

- Başvurulardaki temel neden tazminat. İlk 6 ayda “tazminatın ödenmemesi” gerekçeli başvuru sayısı 28 bin 429 adet olurken bunun toplamdaki payı yüzde 71.5. “Tazminatın eksik ödenmesi” gerekçesiyle başvuru da yüzde 28.3 payla 11 bin 263 adet oldu.

- Tahkim kapsamında inceleme yapan hakemlerin verdiği kararlar ağırlıkla sigortalı lehine. İlk 6 ayda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1.8 artışla 54 bin 271 adet başvuru sonuçlandırılırken “başvuruda belirtilen talep”le ilgili “kabul” oranı yüzde 43.5, “kısmen kabul” yüzde 26.1 oldu. “Ret” oranı ise yüzde 30.4. Ancak ret oranı geçen yıl yüzde 24.2 idi.

SİGORTALILARIN TALEBİ GÜVEN

Sigortaladım.com ve IPSOS tarafından düzenlenen “Tüketicinin Sigortadan Beklentileri” başlıklı araştırmanın sonuçlarına göre, tüketici sigorta u¨ru¨nu¨ne “tam gu¨ven duymak” ve satın aldığı u¨ru¨nden dolayı risk anında kendini “gu¨vende hissetmek” istiyor. Her iki tüketiciden biri sigorta için tercih edeceği markanın “güvenilir bir marka” olmasına dikkat ediyor. Tüketicilerin yüzde 67’si markaya göre, yüzde 37’si ise verilen hizme- Yılmaz Ertürk te bakarak karar veriyor.

‘RİSKLERİ YÖNETMEYE ODAKLANIYORUZ’

Covid- 19 salgınında, sigortacılığın toplumsal ve ekonomik kalkınma için öneminin bir kez daha anlaşıldığına dikkat çeken AXA Grubu yetkilileri, insanlığın gelişimi adına insanlar için önemli olanı korumak amacıyla çalışmaya devam edeceklerini açıkladı. Grubunun salgına karşı yürütülen mücadeleye verdiği destekleri hatırlatan AXA Sigorta Üst Yöneticisi Yavuz Ölken de “Bizim işimizin temelinde korumak var. ‘Daha iyi bir yarın’ için riskleri, etkilerini ve sonuçlarını yönetmeye odaklanıyoruz” diye konuştu.

DEPREM BİLİNCİNİ ARTIRMAK İÇİN YARIŞTILAR

Doğal Afet Sigortaları Kurumu’nun (DASK) altıncısını düzenlediği “Şehirler Yarışıyor Sigortalılar Kazanıyor” yarışmasının 2019 kazananları belli oldu. “Evimizde Güven, Şehrimizde Güven” başlığıyla düzenlenen yarışmada birinciliğe Sivas, ikinciliğe Konya layık görülürken, Samsun ve Tekirdağ ise üçüncülüğü paylaştı. Dereceye giren şehirler çocuk evleri, gençlik merkezleri, izci kampı, engelli merkezleri ve askerleri birliklerde verilen eğitimler açısından dikkat çektiler. Sigorta bilinci öne çıkarıldı.

30. YILINDA AKTİFLERİ 31 MİLYAR TL’Yİ AŞTI

Bu sene 30. yılını kutlayan Anadolu Hayat Emeklilik’in, aktiflerinin Haziran 2020 sonu itibarıyla yıllık bazda yüzde 37 artışla 31 milyar lirayı aştığı açıklandı. Bireysel emeklilik (BES) ve hayat sigortaları toplam fon büyüklüğü 29 milyar TL’ye ulaşan şirketin, ilk 6 aylık net kârı 251 milyon TL oldu. Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Yılmaz Ertürk, “Hedeflerimize odaklanarak yürüttüğümüz faaliyetler neticesinde gerek büyüme gerek pazar payı, gerek piyasa değeri açısından başarılı sonuçlar elde ettik. Gönüllü ve otomatik katılım toplamından oluşan BES’te katılımcı sayısı ve fon büyüklüğünde sektör lideriyiz. Hayat sigortalarında sektör ortalamasının üzerinde büyümeye devam ediyoruz” dedi.

‘ACENTELERE SALGINDA ÖZEL DESTEK VERDİK’

AvivaSA’nın, acentelerini pandemi döneminde de yalnız bırakmadığı açıklandı. Verilen bilgiye göre şirket, acentelerinin sağlıklı şekilde çalışmalarına devam edebilmeleri için motivasyon programlarını devreye sokmanın yanı sıra online bilgilendirme toplantı ve eğitimleri düzenleyerek ekipman desteğinde bulundu. “Evdeyiz ama yanındayız” sloganıyla yola çıktıklarını belirten Genel Müdür Yardımcısı Fisun Koç, “Acentelerimiz, ekipleri ile birlikte ailemizin en değerli üyeleri. Tüm acente ve acente çalışanlarımızın sağlığı ve konforu bizim için hiçbir koşulda ödün verilemeyecek en önemli unsurlar” dedi. Şirket, bundan sonraki süreçte de yeni planlarla acenteleri için adımlar atmaya devam edecek.