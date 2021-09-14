Covid-19 semptomlarıyla ilgili çarpıcı araştırma: 6 ay sonra...
İsrail'de yapılan araştırmada, her 10 çocuktan birinde yeni tip koronavirüsü atlattıktan sonra da hastalığın semptomlarının görülmeye devam ettiği bildirildi.
İsrail Sağlık Bakanlığı, yaşları 3 ila 18 arasında değişen ve Covid-19'u atlatan 13 bin 864 çocuğun ebeveynleriyle telefon yoluyla yaptığı araştırmanın sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.
Bakanlığın araştırmasında, söz konusu çocuklardan yüzde 11,2'sinde hastalığı atlattıktan sonra da Covid-19'un belirtilerinin görüldüğü belirtildi.
12 yaş altı çocukların yüzde 1,8'i, 12 ila 18 yaş arasındaki çocukların ise yüzde 4,6'sında, hastalıktan 6 ay sonra semptomlara rastlandığı ifade edildi.
İsrail'de 200 binden fazla 18 yaş altı çocuğun Covid-19'a yakalandığı, bunlardan yarısının herhangi bir semptom göstermediği kaydedildi.
Tel Aviv yönetimi, haziran ayında 12-15 yaş arası çocuklara da Covid-19 aşısı yapmaya başlamıştı.
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