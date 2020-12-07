'Covid-19 testine alternatif' diye yayılan ultraviyole ışıkla ilgili gerçek ortaya çıktı

07 Aralık 2020 Pazartesi, 15:55





Denizli'de Organize Sanayi Bölgesinde bir tekstil firması yıllardır kullandığı cihaz ile ilginç bir durumu fark etti. Tekstil firmasında ürünlerin son renk kontrollerinin yapıldığı kabinde çalışan işçiler, koronavirüs hastalığı atlatan bir çalışanın cihaz başında çalışırken tırnak diplerinde beyazlık oluştuğunu fark etti.

Birçok çalışanın ultraviyole ışığının altında deneme yapması üzerine koronavirüs atlatanlar ile hastalığın bulaşmadığı kişiler ultraviyole ışığın altına ellerini koyarak, karşılaştırdı. Koronavirüsü atlatanların tırnaklarında beyazlık oluştuğu fark edildi.

ÇALIŞANLARDA TEK TEK TEST EDİLDİ

Çalışanların durumu İnsan Kaynakları Müdürü İsmail Çerçi'ye aktarması üzerine firmada çalışan birçok kişi üzerinde denemeler yapıldı.

Karşılaştırma yapılan o anların videosu ise İsmail Çerçi tarafından sosyal medyada paylaşılınca büyük ilgi gördü, hatta Covid-19 testine alternatif olabileceği bile dillendirdi.

Kısa süre sonra tırnaklardaki parlaklığın sebebi ortaya çıktı.

Bu parlaklığın sebebi düşünüldüğü gibi koronavirüs değil virüsün tedavisinde kullanılan Favipiravir adlı ilaç.

'VİRİSÜN NEDEN OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜK'

Müdür Çerçi, şunları söyledi:

"Geçen hafta içerisinde korona geçiren arkadaşlarımızdan biri cihazda kumaş kontrolü yaparken tırnağının parladığını fark ediyor ve geçirmeyen kişilerde tırnağının parlamadığını fark edince bana bildirdi. 350 kişilik firmamızda 110 kişi virüsü geçirmişti. Burada bir değerlendirme yaptık ve bu hastalığı geçiren herkeste tırnaktaki parlaklığını fark ettik. Bununla ilgili bir video çekip yayınladık ve çok da ilgi gördü. Sonrasında öğrendik bunun ilaçlardan kaynaklanmış olabileceği ve ilaç kullananların tırnaklarının parlayabileceği ve diğerlerinde parlama olmayacağı şeklinde doktorlardan bildirim geldi."

VİDEO ÇOK PAYLAŞILANLAR ARASINA GİRDİ

İsmail Çerçi

İnsan Kaynakları Müdürü Çerçi'nin sosyal medyada paylaştığı video en çok paylaşılanlar arasına girdi.

Video altına yorum yapan uzmanlar ise durumun, hastalığı geçirme ile ilgisi olmadığını, tedavide kullanılan Favipiravir adlı ilacın geçici bir yan etkisi olduğunu belirterek, "Favipiravir’in etkisi ultraviyole ışıması altında tırnaklarda, deride floresans verdiğinden bahsedilmiş. Yine bilgiye göre ilacı bıraktıktan 96 saat sonra bu depolanma kaybolmuş" ifadelerine yer verdi.

CHP’li VEKİL DE YAZDI: 1946’DAN BERİ BİLİNİYOR

Videonun yayılması üzerine Twitter hesabından bir açıklama yapan CHP İstanbul Milletvekili, Genel Cerrahi Uzmanı, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi Ali Şeker de tırnaklardaki parlaklığın hastalıktan değil ilaçtan kaynaklandığını dile getirdi.

İlacın bu etkisinin 1946’dan bu yana bilindiğini ifade eden Şeker paylaşımında şunları kaydetti:

"Bu tırnaklardaki parlaklık ülkemizde Covid-19'da kullanılan sıtma ilacı hidroksiklorokinden (plaquenil) dolayı oluşan flöresan etki. İlacı kullandıktan sonra Karanlıkta belirginleşen bu ışık yayma(biyoluminesans) etkisi haftalarca devam eder ve 1946'dan beri bilinmektedir."