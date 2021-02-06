Covid-19 uyarıları üzerinde cenaze şirketi reklamı bulunan zarflarla gönderildi

06 Şubat 2021 Cumartesi, 09:48

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, Osaka prefektörlüğü yönetiminin gönderdiği postalara vatandaşların tepkisi üzerine, şehrin sağlık merkezinden bir yetkili, "Postaları alan kişilerin hissettiklerini göz önünde bulundurarak yaşananlardan ötürü derin üzüntü duyduğumuzu belirtiriz" açıklamasında bulundu.

Bölge yönetimi 2006'da ekonomik sıkıntılardan ötürü yeni gelir kaynakları oluşturabilmek için resmi postalarda reklamlara yer vermeye başlamıştı.

Yönetime bağlı cenaze hizmeti sağlayıcısının da reklam verdiği resmi posta zarflarından 600 bin adet basılmıştı.

Fakat yönetimin reklam uygulaması, bu tatsız olay yaşanmadan önce de pek destek görmemişti.

Uygulama kapsamında yönetim 200 bin posta başına 100 bin Japon Yeni (yaklaşık 6 bin 750 TL) gelir elde ediyor.

Yanlış mektuplardan birini alan Osaka sakinlerinden Ami Sato ise yaşananların bu paraya değmediğini söyledi.

"Burada yaşayanların sırf 100 bin Japon Yeni için bu duruma düşürülmesi doğru değil" diyen Sato, "Özel şirketlerin reklamlarının resmi postalarda yer alması zaten baştan yanlış" ifadelerini kullandı.

Gönderideki bir başka ilginç detaysa telefon numarası. Cenaze hizmeti sağlayıcısının iletişim bilgilerinde verdiği telefon numarasındaki 5-6-7 sayıları, Japoncada "go-ro-na" şeklinde okunuyor ve "korona" kelimesini çağrıştırıyor.

Şehir sağlık merkezi ileride yaşanabilecek benzer olayların önüne geçmek için diğer yetkili birimlerden Kovid-19'la ilişkili gönderilerde boş ya da başka reklamların bulunduğu zarfların kullanılmasını istedi.