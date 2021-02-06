Covid-19 uyarıları üzerinde cenaze şirketi reklamı bulunan zarflarla gönderildi
Japonya'da Covid-19'a karşı tedbir ve tecrit kurallarına ilişkin bilgilendirmelerin bulunduğu resmi posta zarfında cenaze hizmeti sağlayıcısının reklamının yer alması büyük tepki topladı.
Independent Türkçe'nin aktardığına göre, Osaka prefektörlüğü yönetiminin gönderdiği postalara vatandaşların tepkisi üzerine, şehrin sağlık merkezinden bir yetkili, "Postaları alan kişilerin hissettiklerini göz önünde bulundurarak yaşananlardan ötürü derin üzüntü duyduğumuzu belirtiriz" açıklamasında bulundu.
Bölge yönetimi 2006'da ekonomik sıkıntılardan ötürü yeni gelir kaynakları oluşturabilmek için resmi postalarda reklamlara yer vermeye başlamıştı.
Yönetime bağlı cenaze hizmeti sağlayıcısının da reklam verdiği resmi posta zarflarından 600 bin adet basılmıştı.
Fakat yönetimin reklam uygulaması, bu tatsız olay yaşanmadan önce de pek destek görmemişti.
Uygulama kapsamında yönetim 200 bin posta başına 100 bin Japon Yeni (yaklaşık 6 bin 750 TL) gelir elde ediyor.
Yanlış mektuplardan birini alan Osaka sakinlerinden Ami Sato ise yaşananların bu paraya değmediğini söyledi.
"Burada yaşayanların sırf 100 bin Japon Yeni için bu duruma düşürülmesi doğru değil" diyen Sato, "Özel şirketlerin reklamlarının resmi postalarda yer alması zaten baştan yanlış" ifadelerini kullandı.
Gönderideki bir başka ilginç detaysa telefon numarası. Cenaze hizmeti sağlayıcısının iletişim bilgilerinde verdiği telefon numarasındaki 5-6-7 sayıları, Japoncada "go-ro-na" şeklinde okunuyor ve "korona" kelimesini çağrıştırıyor.
Şehir sağlık merkezi ileride yaşanabilecek benzer olayların önüne geçmek için diğer yetkili birimlerden Kovid-19'la ilişkili gönderilerde boş ya da başka reklamların bulunduğu zarfların kullanılmasını istedi.
En Çok Okunan Haberler
- Kaftancıoğlu'ndan Erdoğan'a 'istifa' yanıtı
- Muharrem İnce'nin CHP'den istifa etmeme şartı belli oldu
- Bilal Erdoğan ortaklıktan ayrıldı
- Gerçekleşen kehanetleri içeren bir mektup ortaya çıktı
- Mansur Yavaş'tan YKS öğrencilerine müjde
- Komünist belediye kâr etti
- Bulu'ya bu kez sayılarla sırtlarını döndüler
- İçişleri el koymuştu, dosya Danıştay'dan da döndü!
- Göbeklitepe yakınlarında metal blok bulundu
- Numan Kurtulmuş'tan o fotoğraf hakkında açıklama
Video Haberler
- Kaan ve Öztürk'ün ailelerine taziye ziyareti
- Polisten ‘Barışçıl eylem mi’ sorusu
- Boğaziçi için polis korna çalan araçlara ceza kesti
- Ankara'da Boğaziçi eylemine polis müdahalesi
- Beyoğlu’nda balkondan düşen kadını çanak anten kurtardı
- İstanbul'un göbeğinde film gibi soygun!
- Taksiyle hafif ticari araç çarpıştı: 3 ölü, 7 yaralı
- Yolcu otobüsünde 23 cins yavru köpek ele geçirildi
- İstanbul'da feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar
- FSM Köprüsü mor ve turuncu ile ışıklandırıldı
En Çok Okunan Haberler
- Kaftancıoğlu'ndan Erdoğan'a 'istifa' yanıtı
- Muharrem İnce'nin CHP'den istifa etmeme şartı belli oldu
- Bilal Erdoğan ortaklıktan ayrıldı
- Gerçekleşen kehanetleri içeren bir mektup ortaya çıktı
- Mansur Yavaş'tan YKS öğrencilerine müjde
- Komünist belediye kâr etti
- Bulu'ya bu kez sayılarla sırtlarını döndüler
- İçişleri el koymuştu, dosya Danıştay'dan da döndü!
- Göbeklitepe yakınlarında metal blok bulundu
- Numan Kurtulmuş'tan o fotoğraf hakkında açıklama