Covid-19’a inanmayan ABD’li genç bulaştırma partisinde öldü

14 Temmuz 2020 Salı, 15:47

ABD’nin Texas eyaletinde yeni tip corona virüs (Covid-19) salgının kandırmaca olduğunu düşünen 30 yaşındaki bir adam onlarca kişinin bulunduğu bir virüs bulaştırma partisine katıldı.

Eyalete bağlı San Antonio’daki Methodist Hastanesi’nden Dr. Jane Appleby, partiye katılan genç adamın koronavirüsün gerçekliğini test etmek için katıldığı partiden sonra öldüğünü söyledi.

"KANDIRMACA SANMIŞTI, AMA ÇOK GEÇ OLMUŞTU"

NTV'nin aktardığına göre, yerel basına konuşan Appleby, ölen hastanın son anlarındayken hemşiresine bakarak, “Bir hata yaptığımı düşünüyorum. Bunun bir kandırmaca olduğunu düşünüyordum, ama değilmiş” dediğini anlattı. Doktor, “İnsanların panik olmasını istemiyorum ancak insanların virüsün ne kadar ciddi olduğunu ve hızlı yayılabildiğini görmesi için gerçek hayatta yaşanan bazı örnekleri paylaşmak istiyorum” ifadelerini kullandı.