Covid-19'dan hayatını kaybeden eczacı sayısı 25'e yükseldi

Koronavirüsten hayatını kaybeden eczacı sayısının 25'e yükseldiğini bildiren Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS), bu süreçte 6 eczane çalışanının da yaşamını yitirdiğini açıkladı.

ANKA
02 Aralık 2020 Çarşamba, 11:33
Covid-19'dan hayatını kaybeden eczacı sayısı 25'e yükseldi
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TEİS, Covid-19 döneminde eczacıların büyük risk altında olduğuna ilişkin yazılı açıklama yaptı. TEİS, Covid-19’dan vefat eden 25 eczacı, 6 da eczane çalışanı bulunduğunu bildirdi.

TEİS Genel Başkanı Nurten Saydan, Türkiye'de koronavirüsten ilk can kaybının bir eczacı olduğunu hatırlatarak "Eczacılar birinci sınıf sağlık hizmetleri sunucusu ve olaylardan ilk etkilenen meslek grubu. Pandeminin ilk görüldüğü günden bu yana kendi önlemlerini alan eczacılara yoğun iş düşüyor. Hasta bir insanın ilk girdiği yer eczane, son çıktığı yer de eczane. Hatta hastalar bazen doktora gitmeden direkt eczanelere geliyor" dedi.

"E-REÇETE BULAŞ RİSKİNİ AZALTIYOR"

TEİS, doktorların sadece covid riski bulunan hastalara değil bütün hastalara elektronik reçete yazması gerektiğini belirterek e-reçetenin bulaş riskini en aza indirdiğini bildirdi.


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