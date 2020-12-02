Covid-19'dan hayatını kaybeden eczacı sayısı 25'e yükseldi
Koronavirüsten hayatını kaybeden eczacı sayısının 25'e yükseldiğini bildiren Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS), bu süreçte 6 eczane çalışanının da yaşamını yitirdiğini açıkladı.
TEİS, Covid-19 döneminde eczacıların büyük risk altında olduğuna ilişkin yazılı açıklama yaptı. TEİS, Covid-19’dan vefat eden 25 eczacı, 6 da eczane çalışanı bulunduğunu bildirdi.
TEİS Genel Başkanı Nurten Saydan, Türkiye'de koronavirüsten ilk can kaybının bir eczacı olduğunu hatırlatarak "Eczacılar birinci sınıf sağlık hizmetleri sunucusu ve olaylardan ilk etkilenen meslek grubu. Pandeminin ilk görüldüğü günden bu yana kendi önlemlerini alan eczacılara yoğun iş düşüyor. Hasta bir insanın ilk girdiği yer eczane, son çıktığı yer de eczane. Hatta hastalar bazen doktora gitmeden direkt eczanelere geliyor" dedi.
"E-REÇETE BULAŞ RİSKİNİ AZALTIYOR"
TEİS, doktorların sadece covid riski bulunan hastalara değil bütün hastalara elektronik reçete yazması gerektiğini belirterek e-reçetenin bulaş riskini en aza indirdiğini bildirdi.
En Çok Okunan Haberler
- İmamoğlu'na suikast son anda önlendi
- Soylu'dan İmamoğlu'na 'suikast' girişimine yanıt
- Kılıçdaroğlu'na hakaret eden Arvas için harekete geçildi
- Gazeteci Barbaros Tantan yaşamını yitirdi
- İçişleri Bakanlığı yetkililerinden İmamoğlu açıklaması
- Akaryakıt ürünlerine zam
- Kadir Şeker'in kurtardığı kadının ifadesi ortaya çıktı
- Kılıçdaroğlu'nun buluşacağı muhtarlara toplantı tehditi
- EGM'den, İmamoğlu'na suikast girişimiyle ilgili paylaşım
- Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
Video Haberler
- Rögar kapağına maytap atan çocuk havaya uçtu
- Nike'ın reklamına tepki yağdı!
- Covid-19 kapalı alanlarda böyle yayılıyor
- Sosyal medyada tepki yağdı! Kadına şiddetin görüntüleri
- İmamoğlu'na suikast olayında resmi belgeyi böyle okudu!
- Esenyurt'ta bir kısıtlama daha
- Köprüden atlayan YouTuber kafatasını böyle kırdı
- Ekrem İmamoğlu Adalar için tarih verdi!
- Eşini 5 yerinden bıçakladı!
- Koronavirüsten kurtulmanın tek yolunu açıkladı
En Çok Okunan Haberler
- İmamoğlu'na suikast son anda önlendi
- Soylu'dan İmamoğlu'na 'suikast' girişimine yanıt
- Kılıçdaroğlu'na hakaret eden Arvas için harekete geçildi
- Gazeteci Barbaros Tantan yaşamını yitirdi
- İçişleri Bakanlığı yetkililerinden İmamoğlu açıklaması
- Akaryakıt ürünlerine zam
- Kadir Şeker'in kurtardığı kadının ifadesi ortaya çıktı
- Kılıçdaroğlu'nun buluşacağı muhtarlara toplantı tehditi
- EGM'den, İmamoğlu'na suikast girişimiyle ilgili paylaşım
- Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı