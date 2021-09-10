Covid-19'u bitiren ilk AB ülkesi Danimarka normale dönüyor

10 Eylül 2021 Cuma, 10:37

Danimarka’da koronavirüs önlemlerinin tamamen kaldırılacağı açıklandı.

Sağlık Bakanı Magnus Heunicke yaptığı açıklamada, "Aşılar ve tüm Danimarka vatandaşlarının bu kadar uzun bir süre boyunca gösterdiği büyük çabalar, neden güçlü olduğumuzun temelidir" dedi.

Danimarkalı sağlık yetkilileri, yüksek aşılama oranları, düşük ciddi hastalık ve ölüm insidansı nedeniyle virüsün "artık toplum için kritik bir tehdit olmadığını" ilan ettikten sonra Ağustos ayı sonlarında kısıtlamaların kaldırılması kararını açıklamıştı.

TEMASLI UYGULAMASI KALDIRILIYOR

Ülkede uygulanan "Covid kartı" uygulamasının, restoranlara, spor merkezlerine veya gece kulüplerine girmek için gerekli olmayacağı aktarılırken, çocukların Covid-19 vakasıyla yakın temasa geçmeleri durumunda artık otomatik olarak eve gönderilmeyeceği aktarıldı.

Ülkede sadece enfekte olan kişilerin karantinaya alınacağı belirtildi.

AŞI KAMPANYASI OLUMLU SONUÇ VERDİ

Danimarka’da aşı kampanyası hız kazanarak 5.8 milyonluk nüfusun yüzde 73’ü aşılandı. Ayrıca 65 yaş ve üzeri vatandaşlarda aşılanma oranı yüzde 96’yı buldu. Üçüncü doz aşı da riskli grupta bulunan kişilerde kullanıma sunuldu.

Roskilde Üniversitesi’nden epidemiyoloji uzmanı Lone Simonsen, aşı sayesinde günde yaklaşık 500 yeni koronavirüs vakasının görüldüğü ülkede virüsün artık toplumsal bir tehdit olmadığını söyledi.

EĞLENCE SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARI MEMNUN

Eğlence sektörünün dünyaca ünlü organizatör şirketi Live Nation’da menajerlik yapan Ulrik Orum-Petersen, bu karardan memnun olduklarını ve aşılama oranlarının yüksek olması sayesinde bu imkana sahip olduklarını söyledi.

Bu gelişmenin ardından kısıtlamaların kaldırılmasıyla Kopenhag’da yarın gerçekleşecek ve biletleri tamamen tükenen 50 bin kişilik konser, Avrupa için bir ilk olma özelliği taşıyor.