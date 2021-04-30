Cristiano Ronaldo Juventus'tan ayrılmak için menajerine talimat verdi
Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo menajerine İtalyan devinden ayrılmak için talimat verdi.
Cristiano Ronaldo, Juventus'tan ayrılmak istiyor. La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Ronaldo, Juventus'tan ayrılmak için menajeri Jorge Mendes'e direktif verdi. Mendes'in gelecek sezon kendisine yeni kulüp bulmasını isteyen Ronaldo, Juventus'ta mutsuz olduğunu duyurdu.
36 yaşındaki Cristiano Ronaldo'nun aldığı 31 milyon euroluk net maaşı nedeniyle gidebileceği adresin sınırlı olduğu, Florentino Perez'in de Real Madrid kapısını kapattığı belirtildi. Portekizli süperstar için şu an tek adresin Manchester United olduğu ve Mendes'in de İngiliz deviyle görüşeceği ifade edildi.
Ronaldo'nun bu kararı Juventus'un Porto'ya elendiği maçtan sonra aldığı ve artık kulüpte de mutsuz olduğu vurgulandı.
2003'te 19 milyon euro karşılığı Sporting'ten Manchester United'a transfer olan Ronaldo, 2009'da 94 milyon euro'ya Real Madrid'in yolunu tuttu. Portekizli star, 2018'de ise 117 milyon euro bonservisle Juventus'a imza attı.
Ronaldo, bu sezon 39 resmi maçta giydiği Juventus formasıyla 32 gol atıp 4 asist yaptı.
Video Haberler
- En kötü ihtimalle Türkiye'deyim dedi, tepki yağdı
- Bombacılar Habertürk TV yayında: Tam dibimizdeymiş!
- Kütahya'da iki TIR çarpıştı: 2 ölü
- İstanbul trafiğinde skandal görüntüler
- Tam kapanmanın ilk gününde metrelerce araç kuyruğu
- Esenyurt’ta satırlı sopalı ‘laf atma’ kavgası
- Mehmet Öz'den kız kardeşine yeni suçlama
- Küçük çocuktan kova ile bateri şov
- Canlı yayında attığı tweetleri inkar etti
- Sağlık Bakanlığı,Bilim Kurulu’nu sorumlu tutacak
En Çok Okunan Haberler
- Tekeller 'yasak kalktı' dedi, bakanlık açıklama yaptı
- Emniyet'ten tartışma yaratacak genelge
- Büyük karmaşa: Cezalar başladı
- AKP'ye büyük şok! Son ankette partilerin oy oranı
- 'Dillerinizi keser, itlaf ederiz' tehdidi
- Fenerbahçe'de yüksek gerilim; sahada kapıştılar!
- TTB Genel Sekreteri Bulut'tan kritik aşı açıklaması
- Prof. Dr. Ceyhan'dan İstanbul için önemli açıklama
- MEB'den ek ücret açıklaması
- AKP'lilere muafiyet belgesi mi dağıtılıyor?