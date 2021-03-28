Cristiano Ronaldo’yu çılgına çeviren karar

28 Mart 2021 Pazar, 13:25

Portekiz’in dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo'nun, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu'nda Sırbistan'la 2-2 berabere kaldıkları maçtaki hakem kararı sonrası tepkisi güne damgasını vurdu.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu'nda Portekiz, deplasmanda Sırbistan ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın uzatma dakikalarında Portekiz’in dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo, Mendes’in sol taraftan ortasında ceza sahası içi sağ çaprazda kaleci müdahale etmeden topa dokunmayı başararak topu kaleye doğru gönderdi. Meşin yuvarlak, kaleye doğru giderken defans oyuncusu kayarak yaptığı hamleyle topu uzaklaştırdı. Topun çizgiyi geçtiğini düşünen Ronaldo, hakemin golü vermemesinin ardından çılgına döndü. Yardımcı hakeme yoğun itiraz eden Ronaldo, karşılaşmanın hakemi tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Maçın son saniyelerinde kullanılan kale vuruşu sırasında soyunma odasına doğru yürüyen Ronaldo, düdük çalar çalmaz kaptanlık pazubandını yere fırlattı ve el hareketleri yaparak soyunma odasının yolunu tuttu.

Cristiano Ronaldo’nun maçın Hollandalı hakemi Danny Makkelie’ye tepkisi Portekiz ve İtalyan basının yanı sıra tüm Avrupa’da da geniş yer buldu. Karşılaşmanın yayın fotoğraflarına yer verilen haberlerde, Ronaldo’nun yardımcı hakem ve orta hakeme tepkisine Portekiz’in birçok ünlü isminin de destek verdiği belirtildi.

“PORTEKİZ’İN KAPTANI OLMAK HAYATIMIN EN BÜYÜK GURUR KAYNAĞI”

Öte yandan karşılaşma sonrası Ronaldo, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Portekiz Milli Takımı'nın kaptanı olmak hayatımın en büyük gurur ve ayrıcalıklarından biri. Ülkem için her zaman her şeyimi veriyorum ve vermeye de devam edeceğim, bu asla değişmeyecek. Ancak, özellikle bütün ülkenin zarar gördüğünü hissettiğimizde, başa çıkmamız gereken zor anlar olabiliyor. Başınızı kaldırmalı ve bir sonraki mücadeleyle yüzleşmelisiniz!” açıklamalarında bulundu.