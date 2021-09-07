'Cübbeli' Ahmet iş başında: Memleket maalesef şeriatla yönetilmediğinden...
AKP'ye sıkı desteğiyle bilinen İsmailağa cemaatinden Ahmet Mahmut Ünlü, doğal felaketlerin sebebini "eşcinsellik ve lezbiyenliğe" bağlayıp "gökten hakiki manada taş yağacak" iddiasında bulundu.
'Cübbeli Ahmet' ismiyle bilinen, iktidara desteğiyle bilinen İsmailağa cemaatinin önde gelen ismi Ahmet Mahmut Ünlü, LGBT+ grupları hedef gösteren açıklamalarda bulundu.
YouTube kanalında haftalık sohbetler yayınlayan Ahmet Mahmut Ünlü, çok sayıda yurttaşın hayatını kaybetmesine yol açan sel ve yangın felaketlerinin sebebini "lezbiyenlik ve eşcinselliğe" bağladı.
"Lezbiyenlik ve eşcinsellik büyük yıkımlara ve toplu azgınlıklara sebebiyet verecek 'kebair' günahlardandır. Büyük günahlar silsilesinde gidiyoruz ama burada çok önemli bir mesele var." diyen Ünlü, "Büyük günahlardan olmakla kalmıyor. Helak sebebi. Helak yani yıkım. Yıkımlar oluyor. Evler, yuvalar, köyler, ilçeler, şehirler yıkılıyor. Yanıyor, yakılıyor. Seller oluyor ve çok büyük tarumar yaşanıyor. Hadi o günahı yapıyor, haram olduğunu bilse o dinden çıkmaz. Peki, sen ne yapıyorsun? Savunmaya geçiyorsun. Neyi savunuyorsun? İnsanların özel hayatlarıdır, istediğini yapabilir. İstediğini yapabilir, biz buna bir şey demiyoruz. Zaten Allah adama özgürlük vermiş. Fakat sen bu normal midir, değil midir? Helal midir, haram mıdır? Bana göre istediğini yapsın. Serbest olsun ne var helaldir, normaldir. Bu adamı kâfir eder." dedi.
"MAALESEF ŞERİATLA YÖNETİLMEDİĞİNDEN..."
Konuşmasında, "Biz devlet değiliz hükumet değiliz, askerimiz yok polisimiz yok." diyen Ünlü, ülkenin laik düzeninden şikayet ederek "Bu memlekette şimdiki laik kanunlara göre Allah indinde haram olan şeyler helal, helal olan şeyler yasak. Maalesef şeriata göre yönetilmediğinden dolayı. Ama ben ne yapayım? Kanun çıkaracak durumda olmadım hiç bir zaman. O zaman benim vazifem doğruyu anlatmak." ifadelerini kullandı.
Ünlü, konuşmasını sosyal medya hesaplarından "Lezbiyenlik ve Eşcinsellik Normal Görülmeye Başlanırsa Hakîkî Mânâda Gökten Taş Yağacak ve Çok Zelzeleler Olacak!" ifadeleriyle paylaştı.
Video Haberler
- İndirimi duyan koştu! Kurallar hiçe sayıldı
- Protokolde 'teyze' krizi! Koruma ekipleri dil döktü
- Yer: Yalova... Kana kana su içerken görüntülendi
- Kaş'ta orman yangını
- Ankara'da korkutan olay: Zeminde titremeler hissettik
- 22 aracın lastiğini kesti; o anlar kamerada
- İstanbul'da torbacılar arasındaki çatışma anı kamerada
- İkinci el otomobil piyasası için tarih verildi
- Önce oynadılar sonra tekme tokat kavga ettiler
- Otobüste kavga! Şoförün yüzü kanlar içinde kaldı
En Çok Okunan Haberler
- İlk seçimde ayrılacak
- TOGG şantiyesinde işçilere zulüm
- Bankalar hükümete karşı direnişe geçti
- İmamoğlu'ndan önemli proje: Faizsiz kredi
- Ronaldo'dan 'Messi' göndermesi!
- Devlette yeni döneme hazırlık
- Ünlü aktör evinde ölü bulundu
- Ünlü oyuncu İncilay Şahin yaşamını yitirdi
- Yoldan geçen araçalara ateş açtılar
- 'Erdoğan ile Asiltürk arasında anlaşma sağlandı' iddiası