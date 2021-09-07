'Cübbeli' Ahmet iş başında: Memleket maalesef şeriatla yönetilmediğinden...

07 Eylül 2021 Salı, 16:44

'Cübbeli Ahmet' ismiyle bilinen, iktidara desteğiyle bilinen İsmailağa cemaatinin önde gelen ismi Ahmet Mahmut Ünlü, LGBT+ grupları hedef gösteren açıklamalarda bulundu.

YouTube kanalında haftalık sohbetler yayınlayan Ahmet Mahmut Ünlü, çok sayıda yurttaşın hayatını kaybetmesine yol açan sel ve yangın felaketlerinin sebebini "lezbiyenlik ve eşcinselliğe" bağladı.

"Lezbiyenlik ve eşcinsellik büyük yıkımlara ve toplu azgınlıklara sebebiyet verecek 'kebair' günahlardandır. Büyük günahlar silsilesinde gidiyoruz ama burada çok önemli bir mesele var." diyen Ünlü, "Büyük günahlardan olmakla kalmıyor. Helak sebebi. Helak yani yıkım. Yıkımlar oluyor. Evler, yuvalar, köyler, ilçeler, şehirler yıkılıyor. Yanıyor, yakılıyor. Seller oluyor ve çok büyük tarumar yaşanıyor. Hadi o günahı yapıyor, haram olduğunu bilse o dinden çıkmaz. Peki, sen ne yapıyorsun? Savunmaya geçiyorsun. Neyi savunuyorsun? İnsanların özel hayatlarıdır, istediğini yapabilir. İstediğini yapabilir, biz buna bir şey demiyoruz. Zaten Allah adama özgürlük vermiş. Fakat sen bu normal midir, değil midir? Helal midir, haram mıdır? Bana göre istediğini yapsın. Serbest olsun ne var helaldir, normaldir. Bu adamı kâfir eder." dedi.

"MAALESEF ŞERİATLA YÖNETİLMEDİĞİNDEN..."





Konuşmasında, "Biz devlet değiliz hükumet değiliz, askerimiz yok polisimiz yok." diyen Ünlü, ülkenin laik düzeninden şikayet ederek "Bu memlekette şimdiki laik kanunlara göre Allah indinde haram olan şeyler helal, helal olan şeyler yasak. Maalesef şeriata göre yönetilmediğinden dolayı. Ama ben ne yapayım? Kanun çıkaracak durumda olmadım hiç bir zaman. O zaman benim vazifem doğruyu anlatmak." ifadelerini kullandı.

Ünlü, konuşmasını sosyal medya hesaplarından "Lezbiyenlik ve Eşcinsellik Normal Görülmeye Başlanırsa Hakîkî Mânâda Gökten Taş Yağacak ve Çok Zelzeleler Olacak!" ifadeleriyle paylaştı.







