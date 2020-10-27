Cumhur İttifakı'na ekonomi anketi şoku

27 Ekim 2020 Salı, 13:46

Aksoy Araştırma’nın dijital paneli ile Cumhuriyet Gazetesi için yaptığı araştırmada çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, döviz kurundaki artışlara ilişkin tavrını “"Kur benim için hiç önemli değil, oraya bakmıyorum" diyerek ifade etmiş olsa da Aksoy Araştırma’nın Cumhuriyet Gazetesi için yaptığı araştırmadan çıkan sonuçlar, Hükümet’i destekleyen seçmenlerin önemli bir kısmının böyle düşünmediğini ortaya koyuyor.

Aksoy Araştırma’nın dijital paneli ile 26 Ekim tarihinde Türkiye genelinde 1067 kişinin katıldığı araştırmada, katılımcıların %50,5’i önümüzdeki aylarda doların artacağını, %27,3’ü ise çok artacağını beklediğini belirtti. Toplamda seçmenin %77,8’i Türk Lirasının dolar karşısındaki değer kaybının sürmesini beklediğini ifade etti. Bu oran AKP seçmeninin %71,3’ünü oluştururken MHP seçmeninde ise %86 oldu. Araştırmada “Türk Lirasının Dolar karşısında değer kaybının en önemli nedeni nedir?” sorusuna “başarısız ekonomi yönetimi” diyenlerin oranı %52,2, “dış mihraklar” ise %17,7 oranında oldu.

Dolardaki artışın sebebinin ekonomi yönetiminin başarısızlığına bağlayanlar, AKP ve MHP seçmeninin de önemli bir kısmını oluşturdu. Buna göre 24 Haziran 2018 seçimlerinde AKP’ye oy vermiş olanların yüzde 25’i başarısızlığı sebep gösterirken yüzde 15’i Merkez Bankası’nın etkisiz yönetimine bağladı.

Aynı şekilde MHP seçmenlerinin ise yüzde 40’tan fazla bölümü, dolardaki artışa ekonomi yönetiminin başarısızlığının neden olduğunu belirtirken yüzde 15.8’lik bölümü de Merkez Bankası’nı adres gösterdi.

Araştırmaya katılanlara dolar kurundaki değişimin alım gücünü ne yönde etkilediği sorulduğunda % 83,3’ü etkilediği yönünde yanıt verdi. Yine dolar artışının ürün fiyatlarını ne yönde etkilediği sorulduğunda %86,4’ü arttırdığını %64,9’u ise çok arttırdığını belirtti.

AKP ve MHP seçmenlerinin bu iki soruya yanıtı yine hayli çarpıcı oldu. AKP seçmenlerinin yüzde 44’ü dolar artışının ürün fiyatlarını çok artırdığını belirtirken yüzde 45’i bu durumun günlük alım gücünü etkilediğine dikkat çekti. MHP seçmeninin ise yüzde 43.9’u kurdaki artışın alım gücünü etkilediğini dile getirirken yüzde 50’dan fazlasını oluşturan bölümü artışın ürün fiyatlarını çok artırdığını düşündüğünü ifade etti.







