Cumhurbaşkanı, bakan yardımcıları, parti teşkilatları aynı toplantıda: Parti devleti fotoğrafı

30 Ocak 2021 Cumartesi, 03:00

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi; anayasada tarafsız ve bağımsız olarak tanımlanan cumhurbaşkanını, bakan yardımcılarını ve parti teşkilatlarını AKP’nin genişletilmiş il başkanları toplantısında buluşturdu. AKP’nin sosyal medya hesaplarından paylaşılan 11 Aralık 2020 ve 21 Ocak 2021 tarihli Genişletilmiş İl Başkanları Toplantılarında, Cumhurbaşkanı Erdoğan teşkilatlara hitap ederken görüntülenen karelerde teşkilat üyelerinin ve AKP Genel Merkezi’nin yanı sıra “bakan yardımcıları”nın yazıldığı bir kare yer alıyor. Partisinin teşkilatlarına seslenen Erdoğan, bakan yardımcılarının da bulunduğu toplantılarda AKP teşkilat yapısından söz ediyor. Erdoğan konuşmasının büyük bölümünde ise CHP’yi yerli ve milli projeleri baltalamakla ve “CHP zihniyeti” ifadeleriyle eleştiriyor.

“Biz, Türkiye parti devleti oldu diyorduk. Bunun açık göstergesi il başkanları toplantısı. Toplantıda bakanlık temcilsileri var” diyen CHP’li Salıcı, yürütmenin unsuru olması gereken bakan yardımcılarının parti toplantısına katılmasına şu sözlerle tepki gösterdi: “Kaymakamlar, valiler; il, ilçe başkanları gibi çalışıyor dediğimizde kızıyorlar. Bu manzarayı siz yarattınız, biz de bu manzarayı yorumluyoruz. Bu durum Türkiye’yi dünyada hem yönetim hem de gelişmişlik açısından üçüncü dünya ülkeleri standardına düşüren bir manzaradır. Valilere genel başkanımız aleyhine dava açtırtmak için çaba gösteriyorlar. Çünkü onları il başkanı gibi görüyorlar. Türkiye tarihinde ilk kez valiler, talimatla topluca dava açacaklar. Parti devletinin bir ayağı bu, bir ayağı da genişletilmiş il başkanları toplantılarıdır.”