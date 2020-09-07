Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı bir döneme girdik

07 Eylül 2020 Pazartesi, 14:07

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Sigorta tanıtım töreninde konuştu.

"Hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı bir döneme girdik" diyen Erdoğan, salgın etkisinin asgari düzeyde tutulduğunu kaydederek, "Normalleşme adımlarıyla ekonomimizi yeniden rayına oturttuk" dedi.

Erdoğan, Covid-19 salgını ile ilgili, "Vazgeçin bu dönemde şu düğünlerden, yemekli merasimlerden. Nikah törenleriyle bu işleri bitirmek suretiyle bu dönemi gelin atlatalım" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Çin'de başlayan Covid-19 en ciddi sağlık krizlerinden biridir. 900 bine yakın insanın hayatına malolan salgına birçok devlet hazırlıksız yakalanmıştır. Birçok alanda ciddi sıkıntılarla karşılaştı. Sigortası olmayan insanların ölüme terkedildiğine şahit olduk. Dünya hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığı bir döneme girmiştir. Hayatımızın her alanını derinden sarsmıştır. Ekonomiden turizme kadar salgının artçı şoklarını hissediyoruz. 2020'nin ilk yarısında tüketim alışkanlıklarında değişiklikler, işsizlik rakamlarında yükseliş olmuştur.

Ekonomik veriler Almanya, ABD, Japonya gibi büyük ekonomilerin bile sarsıldığını gösteriyor. 2020'nin 2. çeyreğinde Almanya yüzde 11,7, Fransa yüzde 19 ve İspanya yüzde 22,1 oranında daralmıştır. Türkiye ilk çeyrekte yüzde 4,4 büyümüş, ikinci çeyrekte ise yüzde 9,9'luk küçülme ile bu ülkelerden ayrışmıştır.

Salgına karşı aldığımız tedbirler ve destek politikalarının katkısı vardır. Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi ile firmalarımızı esnafımızı korumaya aldık. En kritik evrede ne sağlık sisteminin çökmesine ne de ekonomimizin durmasına izin verdik. Sürekli karamsarlık yaşatan muhalefetin bizi çekmek istediği tuzağa düşmedik.

Esnafımız ve vatandaşımızı salgının etkilerine karşı korumaya aldık. Ne sağlık sisteminin çökmesine, ne kamu sisteminde aksaklık yaşanmasına, ne de ekonominin tamamı ile durmasına izin verdik. Türkiye gerçeklerinden kopuk, fevri kararlar almak yerine soğuk kanlı kararlar ile süreci yönettik. Cumhurbaşkanlığı Sistemi’nin avantajlarını en iyi şekilde kullanarak hamdolsun ülkemizi bugünlere kadar getirdik.

Fevri kararlar yerine soğukkanlı süreci yönettik. Hamdolsun ülkemizi bugünlere kadar getirdik. Eskiler sel gider izi kalır derler tüm dünyayı kasıp kavuran bu salgından hasarsız çıkmak mümkün değildir. Kimi iş kollarında bizim de etkilendiğimiz gerçektir. Biz diğer ülkelere göre asgari düzeyde tutmayı başardık.

Hem kamu hem de özel sektörümüze sektör yatırımlarımıza hız verdik. Ekonomimizi yeniden rayına oturttuk. Ağustos ivmeleri bunu gösteriyor. Reel kesim güven endeksi 75,2 seviyesinden Ağustosta 105,2 seviyesine yükseldi. Ekonomik güven endeksi 65,2'den 85,9 seviyesine çıktı. Satın alma yöneticileri endeksi 42,7'den 54,3 seviyesine ulaştı. Bu endeks temmuz ayında 2011'in şubatından bu yana en yüksek seviyesine geldi. "