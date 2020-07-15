Cumhurbaşkanı Erdoğan: TBMM özellikle hedef alındı

15 Temmuz 2020 Çarşamba, 12:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” kapsamında TBMM’de düzenlenen törende konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "15 Temmuz gecesi ülkemize saldıran FETÖ'cü hainlerin TBMM'yi özellikle hedef alması rastgele bir tercih değildir" dedi.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"(FETÖ'cü darbeciler) Eğer güçleri yetseydi, bu Meclisi taş üstünde taş bırakmayacak şekilde yıkmaktan çekinmeyeceklerinden emin olunuz. Eğer güçleri yetseydi ülkenin Cumhurbaşkanı ve Başbakanı başta olmak üzere, seçilmiş tüm yöneticilerini katletmekten çekinmeyeceklerinden emin olunuz.

Her kim 15 Temmuz'u küçümsemeye, önemsizleştirmeye, itibarsızlaştırmaya, karikatürleştirmeye çalışıyorsa bilin ki amacı, işte bu derin tarihi anlamı gölgelemek, gözlerden kaçırmaktır.

"Hep birlikte 'önce Türkiye' dediğimiz sürece, bu Meclis'in çatısı altındaki görüş ayrılıklarının, tartışmaların, müzakerelerin hepsi de makbulümüzdür, hatta zenginlik kaynağımızdır.

Bazen tek bir kahraman koskoca bir milletin kaderini değiştirir. 15 Temmuz'da ülkemizin dört bir yanında milyonlarca kahraman ortaya çıkmış ve kendileriyle birlikte tüm milletin geleceğine damga vurmuştur."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "15 Temmuz'da deşifre olan FETÖ hücrelerinin hızla tasfiyesiyle Türkiye her alanda yepyeni ufuklara kavuşmuş, yepyeni hamleler içine girmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri uzun yıllardır icrası için bir türlü harekete geçiremediğimiz operasyonlarını ardı ardına yapmaya başlamıştır. Bürokrasiden, iş dünyasına kadar her yerde insanlarımız öz güvenle yönlerini geleceğe çevirmişlerdir." dedi.

ANITA ÇİÇEK BIRAKTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Saray'ın karşısına inşa edilen 15 Temmuz Şehitleri Anıtı'na çiçek bıraktı. Erdoğan'a bakanlar da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet, şehitler için dua etti.

Bu sene yapılan törenlere koronavirüs nedeniyle şehit yakınları ve gaziler davet edilemedi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda şehit aileleri ile saat 16.00'da yemekte bir araya gelecek olan Erdoğan, saat 21.00'de 15 Temmuz Millete Sesleniş konuşması yapacak.

TBMM'de, 81 ilden Ankara'ya gelecek sporcuların TBMM 15 Temmuz Anıtı'nda demokrasi nöbetiyle başlayacak anma etkinlikleri, Meclis Camisi'nde sabah namazının kılınması ve şehitler için dua okunmasının ardından sona erecek.