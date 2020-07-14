Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu İstihdam Kalkanı Paketi başka bahara kaldı

14 Temmuz 2020 Salı, 15:26

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaklaşık 1 ay önce duyurduğu geniş kapsamlı İstihdam Kalkanı Paketinin sonbahara kaldığı, AK Parti grubunun bugün 6-7 maddeden oluşan mini bir paketi TBMM’ye sunacağı öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, bu pakette kısa çalışma ödeneğinde sektörleri belirleme konusunda Cumhurbaşkanına yetki verilecek. Kısa çalışma ödeneğinin süresi 1 ay uzatılmıştı.

Mini paketin önemli bir unsurunu da iş güvenliği uzmanıyla ilgili kısım oluşturuyor. 1 Temmuz’dan itibaren zorunlu hale gelen iş güvenliği uzmanı istihdam zorunluluğunun 3 yıl uzatılacağı kaydedildi.

AKP kaynakları, kısa çalışma ödeneğinin turizm başta olmak üzere ihtiyaç olanlarda uzatılmasının daha anlamlı olacağını, ancak krizi üzerinden atan gıda gibi sektörlerde ihtiyaç olmadığının altını çizerek, bu konuda Cumhurbaşkanına yetki verileceğini aktardılar.

Dünya gazetesinden Canan Sakarya'nın haberine göre, TBMM’nin COVID-19 sebebiyle yeterli verimlilikte çalışamadığını belirten kaynaklar, daha kapsamlı bir istihdam paketinin sonbaharda geçeği bilgisini verdiler.

Öte yandan bugün TBMM’ye verilmesi beklenen pakette, İşsizlik Sigortası Fonu prim artışı ve yeniden yapılandırma konularının yer almadığı, özellikle yeniden yapılandırmaya Hazine ve Maliye Bakanlığının karış çıktığı belirtildi.