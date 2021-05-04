Cumhurbaşkanı Kararı ile balon balığı avcılığına desteklenmesi karar verildi

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile ülke ekonomisinin zarar görmemesi için balon balığı avlayanlara destek ödemesi yapılacak.

cumhuriyet.com.tr
04 Mayıs 2021 Salı, 00:18
Cumhurbaşkanı Kararı ile balon balığı avcılığına desteklenmesi karar verildi
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