Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı: İletişim Başkanı'na 'Hesap verecek' demek, devletten hesap sormaktır

20 Şubat 2021 Cumartesi, 09:59

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Habertürk TV yayınına katılarak soruları yanıtladı.

“Parlamenter sistem isteemek siyasi gericiliktir” diyen Uçum, Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’a yapılan eleştirileri de “İletişim Başkanı'na 'Hesap verecek' demek, devletten hesap sormaktır” sözleriyle hedef aldı.

Uçum’un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

‘SEN NEREDE HESAP SORUYORSUN?’

İletişim Başkanlığı bu devletin bir kurumudur. Yeni sistemin getirdiği bir kurumdur. Cumhuriyet tarihimiz boyunca ilk kez devlet iletişimini son derece güçlü bir kurumsal yapıya oturtmuş ve bunu demokratik iradeye bağlamıştır. Tabii ki bu kurum birtakım faaliyetler yürütür. Esası bu kurum devletin iletişimini yürütüyor. Bugün Fahrettin Bey olur yarın Ahmet Bey olur, başkası olur. Sonuçta devletin ihtiyaçları üzerinden ortaya koyduğu yaklaşıma 'hesap vereceksiniz' demek devletten hesap sormak demektir. Yaptığı faaliyetleri eleştirebilirsin. Ama ben bu devlete hesap soracağım demek... Eleştirileri oradaki sorumluluk üstlenmiş aktörler üzerinden yapabilirsiniz, gerekli duyuruları yapabilirsiniz. Ama kurumsal olarak bu yapıları karşınıza alırsanız siz devleti karşınıza almış oluyorsunuz. 'Ben sizden hesap soracağım' demesi ne demek? Demokrasilerde hesap hukuk mecrasında sorulur, seçimlerle sorulur. Sen nerede hesap soruyorsun?

‘PARLAMENTER SİSTEME DÖNMEK SİYASİ GERİCİLİKTİR’

Siyasi partisi yok, milletvekili yok. Bu ülkede Yalım Erez'e sayın Demirel Cumhurbaşkanı iken hükümeti kurma görevi verdi. Bunun bir meşruiyeti var mıdır? Diyeceksin ki ben böyle parlamenter sisteme dönüyorum, senin elindeki iki oyu bire indireceğim diyeceksin halka. Bu bana göre siyasi gericilik, halk iradesini tanımamaktır ama bunu açıklıkla savunsunlar. Ama savunmuyorlarsa o zaman bu birikime teslim olmuş demektirler.

‘HDP KONUSUNDA KARARI ANAYASA MAHKEMESİ VERECEK’

Gazeteci Veyis Ateş'in "HDP sizce kapatılmalı mı kapatılmamalı mı" sorusuna Uçum şöyle yanıt verdi:

"Anayasal koşullar oluşursa kapatma kararı verilir. Anayasa Mahkemesi kararı verecek. Tutum dikte edemem. Emin olun o karar herkesin kabul etmesi gereken bir karar olacaktır"