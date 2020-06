Cumhuriyet en güvenilir gazete

18 Haziran 2020 Perşembe, 06:00

İngiltere’nin ünlü Oxford Üniversitesi’ne bağlı olarak, dünya basını üzerinde araştırmalar yapan Reuters Gazetecilik Çalışmaları Enstitüsü’nün, 2020 Dijital Haber Raporu açıklandı. Bu rapora göre, haber kaynağı olarak Türkiye’deki en güvenilir gazetenin Cumhuriyet gazetesi olduğu ortaya çıktı. Aslında bu gerçek biliniyordu.

Ancak uluslararası bir kuruluş tarafından bir kez daha saptanmış ve açıklanmış oldu. Cumhuriyetin ilanından beş ay sonra 7 Mayıs 1924’te ilk sayısı yayımlanan Cumhuriyet gazetesi, 96 yıllık bir çınardır.

Gazetemiz gücünü, ciddiyetini, güvenilirliğini her dönemde ve her aşamada ortaya koymuştur. Açıkça kabul etmeliyiz ki Cumhuriyet Vakfı’nı kuran Nadir Nadi’nin eşi Berin Nadi’den sonra vakıf başkanı olan İlhan Selçuk’un yaşamını yitirdiği dönemde 2015 yılında gazetede tasfiyeler olmuş ve genel yayın yönetmenliğine Can Dündar’ın ve liberal ekibinin getirilmesiyle de gazetenin temel çizgisinde sarsıntı yaşanmıştı.

2018 Eylül ayında yapılan seçimlerle Cumhuriyet Vakfı ve Cumhuriyet gazetesi, yeniden temel çizgisine dönmüş, güvenilirliğini, itibarını ve temel yayın çizgisini yeniden sağlamıştır. Eylül 2018’den bugüne peş peşe basın ödülleri kazanmıştır. En doğru haber, en özgür yorumlar Cumhuriyet gazetesinde verilmektedir.

Bu nedenle, Reuters Gazetecilik Çalışmaları Enstitüsü’nün Cumhuriyet gazetesini en güvenilir gazete olarak saptaması şaşırtıcı değildir. Dünyanın en önemli ve en ciddi gazetelerinden biri olan Le Monde diplomatique’in Türkçe yayını için Cumhuriyet gazetesini seçmesi de tesadüf değildir. İçeride ve dışarıda bütün dünyada Cumhuriyet gazetesi neden en “güvenilir” ve neden en “itibarlı” gazetedir?

Bunun nedenleri şöyledir:

1) Cumhuriyet gazetesi, bir fikir gazetesidir. Cumhuriyet ilkelerine bağlıdır, Atatürk’ün aydınlanma devrimlerini savunur ve Türk toplumunun çağdaşlaşması hedefinden sapmaz.

2) Cumhuriyet gazetesi, eleştirel aklın gazetesidir. Bağnazlıklara karşıdır. Rehberi eleştirel akıldır.

3) Cumhuriyet gazetesinde masa başı yazılan haber yayımlanmaz. Her haber belgelidir. Ancak yazarlar Cumhuriyet Vakfı senedinde belirtilen temel amaçları çiğnememek koşuluyla yorumlarında özgürdürler.

4) Cumhuriyet gazetesi sadece siyasal iktidarı değil, muhalefeti de eleştirir. İlkelerinden kesin olarak ödün vermez. İşte bu nedenle Türkiye’nin en güvenilir en itibarlı gazetesi Cumhuriyet’tir.

Cumhuriyet gazetesi, bugünkü siyasal koşullarda hakkında açılan davalara ve siyasal iktidarın ekonomik baskılarına direniyor. Ancak bu gazete patron gazetesi değildir. Gazete basın emekçileri tarafından yayımlanıyor ve Cumhuriyet Vakfı tarafından yönetiliyor. Cumhuriyet gazetesi, Atatürk’ün Cumhuriyet ilkelerinden, aydınlanma ve çağdaşlaşma yolundan dönmez.

Cumhuriyet gazetesinin asıl sahibi de onun sadık okuyucularıdır. En güvenilir gazete olma onuru hepimizindir.

Bu onur aslında bize inanan, güvenen ve her gün Cumhuriyet gazetesini satın alan okurumuza, bu ülkenin çağdaş insanlarına aittir.