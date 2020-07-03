Cumhuriyet gazetesi yazarı Miyase İlknur, Sivas Katliamı'nın arka planını anlattı

Cumhuriyet gazetesi yazarı Miyase İlknur, katliamın arka planını Cumhuriyet TV’ye anlattı.

cumhuriyet.com.tr
03 Temmuz 2020 Cuma, 09:32
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