01 Haziran 2020 Pazartesi, 00:44





Cumhuriyet Kitap, Instagram’da!

Cumhuriyet Gazetemiz’in otuz yıla varan köklü dergisi Cumhuriyet Kitap, okurlarına 1 Haziran’dan itibaren Instagram’dan da merhaba diyecek.

Cumhuriyet Kitap, yayın dünyasının nabzını tutan yetkin haber, değerlendirme, yazı ve röportajların adresi olmaya Instagram’da da devam edecek.

Tüm okurlarımızı https://cumhuriyet.com.tr/kitap adresli sitemizle koşut olarak yayınını sürdürecek olan @CumKitap adresli Instagram sosyal medya ortamında da buluşmaya çağırıyoruz.

Cumhuriyet Kitap’ı izlemeye devam edin!



