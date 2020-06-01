Cumhuriyet Kitap, Instagram’da!
Cumhuriyet Kitap, yayın dünyasının nabzını tutan yetkin haber, değerlendirme, yazı ve röportajların adresi olmaya Instagram’da da devam edecek. Tüm okurlarımızı https://cumhuriyet.com.tr/kitap adresli sitemizle koşut olarak yayınını sürdürecek olan @CumKitap adresli Instagram sosyal medya ortamında da buluşmaya çağırıyoruz.
Cumhuriyet Kitap, Instagram’da!
Cumhuriyet Gazetemiz’in otuz yıla varan köklü dergisi Cumhuriyet Kitap, okurlarına 1 Haziran’dan itibaren Instagram’dan da merhaba diyecek.
Cumhuriyet Kitap, yayın dünyasının nabzını tutan yetkin haber, değerlendirme, yazı ve röportajların adresi olmaya Instagram’da da devam edecek.
Tüm okurlarımızı https://cumhuriyet.com.tr/kitap adresli sitemizle koşut olarak yayınını sürdürecek olan @CumKitap adresli Instagram sosyal medya ortamında da buluşmaya çağırıyoruz.
Cumhuriyet Kitap’ı izlemeye devam edin!
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