Cumhuriyet Kitap, Instagram’da!

Cumhuriyet Kitap, yayın dünyasının nabzını tutan yetkin haber, değerlendirme, yazı ve röportajların adresi olmaya Instagram’da da devam edecek. Tüm okurlarımızı https://cumhuriyet.com.tr/kitap adresli sitemizle koşut olarak yayınını sürdürecek olan @CumKitap adresli Instagram sosyal medya ortamında da buluşmaya çağırıyoruz.

Cumhuriyet Kitap Eki
01 Haziran 2020 Pazartesi, 00:44
Abone Ol google-news


Cumhuriyet Kitap, Instagram’da!
Cumhuriyet Gazetemiz’in otuz yıla varan köklü dergisi Cumhuriyet Kitap, okurlarına 1 Haziran’dan itibaren Instagram’dan da merhaba diyecek.
Cumhuriyet Kitap, yayın dünyasının nabzını tutan yetkin haber, değerlendirme, yazı ve röportajların adresi olmaya Instagram’da da devam edecek.
Tüm okurlarımızı https://cumhuriyet.com.tr/kitap adresli sitemizle koşut olarak yayınını sürdürecek olan @CumKitap adresli Instagram sosyal medya ortamında da buluşmaya çağırıyoruz.
Cumhuriyet Kitap’ı izlemeye devam edin!



Video Haberler