Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu

21 Mayıs 2020 Perşembe, 18:38

Arif Kızılyalın, Fransa’daki basketbol koçu Erman Kunter’le karantina günlerini ve salgın sonrası basketbolun geleceğini konuştu. Kunter de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyenlerden...

Hazal Ocak, WWF ödüllü 13 yaşındaki iklim aktivisti Atlas Sarrafoğlu ile söyleşti. Atlas, “Lütfen bizi ciddiye alın, istediğimiz güvenli gelecek” diye sesleniyor.

Emrah Kolukısa, karantina günlerinde evde sıkılanlar için çok ilgi çeken belgesel, Michael Jordan'a odaklanan Son Dans’ı (The Last Dance) yazdı.

Enver Aysever’den Kurşunkalem: Uyuşturulmuş zihinler çağı!

Elçin Poyrazlar: Salgından sonra demokrasi var mı?

Özlem Yüzak: Korona en önemli dersi verdi...

Mustafa K. Erdemol: Sinema endüstrisinin ezemediği kadın yönetmen Lynn Shelton...

Figen Yanık, soprano Candan Üstün Oğuz’un yemek aşkını yazdı... Oğuz, İtalyan besteci Rossini’nin izinden gidiyor, takipçilerine İtalyan lezzetlerinin tarifini veriyor...

Figen Atalay, çocuklara verilen sokağa çıkma iznine dair anne babalara uyarılar yapıyor. “Uzun nasihat yok” diyor.

Deniz Ülkütekin, doğru nefes alma tekniği üzerine eğitimler veren Alegra Benardete ile konuştu. Benardete, nefes egzersizleri sayesinde çok daha dingin ve dengede olunacağını söylüyor.

Beslenme uzmanı Merve Saatçi, diyete başlarken en sık yapılan 5 hataya dikkat çekiyor.

Vecdi Seviğ: Bayram tatları, şekerler, lokumlar, likörler...

Deniz Yavaşoğulları’ndan Pati Günlükleri: Can dostlara çok alıştık. Normalleşmeden olumsuz etkilenmemeleri için yapılacaklar var...

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