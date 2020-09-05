Cumhuriyet Pazar bu hafta da zengin içeriğiyle gazetenizle
Bu hafta "Yara" adlı kısa filmiyle ve "Kırmızı Oda" dizisiyle gündemde olan oyuncu Tülin Özen’le konuştuk. Özen hem sanat yaşamına, hem de kadına yönelik şiddete dair Emrah Kolukısa’nın sorularını yanıtladı.
Arif Kızılyalın, Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş’le milli maç heyecanı üzerine söyleşti…
Figen Atalay, bu dönemde çocukların okuldan soğumamaları için yapılması gerekenleri sıraladı.
Deniz Yavaşoğulları Kars’ın küçücük ilçesi Susuz’daki mucizeyi, sokak hayvanları için verilen emeği yazdı.
Hilal Köse, fotoğrafçı Emel Ernalbant’la vegan olma hikayesini konuştu. Ernalbant’tan mevisime uygun iki vegan yemek tarifi aldı…
Beslenme uzmanı Merve Saatçi, mürdüm eriğini yazdı.
Diş hekimi Özlem Sökmen, uzun yıllar İstanbul’da çalıştıktan sonra geri döndüğü memleketi Zonguldak’ın koronavirüs salgını sırasında ‘Ve Zonguldak’ diye anılmasının hüzünlü hikayesini kaleme aldı…
Seda Uçar, keteni İngilizlere sevdiren modacı Gül Hürgel ile marka yolculuğunu konuştu.
Kendi şarkısı ‘Gtitmiştin Baktığımda’ ile sektöre giriş yapan genç müzisyen Susel, müziğe başlama hikayesini Orhun Atmış’a anlattı.
Ataol Behramoğlu: Çocuğun gördüğü düştür barış
Vecdi Seviğ: Eşref Şefik ve balık mevsimi
Ülker İnce: Siz ne diyorsunuz, efendim?
Haluk Erdemol: Bir resim bir öykü
Mustafa K. Erdemol: Adını hak etmezsen lakabı yersin
Özge Mumcu Aybars: Charlie Hebdo davas
Şafak Özlem: Ünsal Oskay buradaydı!
Enver Aysever: İstanbullu olmak güzel şey
Haftanın sanat ajandası...
Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu
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