Cumhuriyet Pazar bu hafta da zengin içeriğiyle gazetenizle

05 Eylül 2020 Cumartesi, 19:48

Arif Kızılyalın, Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş’le milli maç heyecanı üzerine söyleşti…

Figen Atalay, bu dönemde çocukların okuldan soğumamaları için yapılması gerekenleri sıraladı.

Deniz Yavaşoğulları Kars’ın küçücük ilçesi Susuz’daki mucizeyi, sokak hayvanları için verilen emeği yazdı.

Hilal Köse, fotoğrafçı Emel Ernalbant’la vegan olma hikayesini konuştu. Ernalbant’tan mevisime uygun iki vegan yemek tarifi aldı…

Beslenme uzmanı Merve Saatçi, mürdüm eriğini yazdı.

Diş hekimi Özlem Sökmen, uzun yıllar İstanbul’da çalıştıktan sonra geri döndüğü memleketi Zonguldak’ın koronavirüs salgını sırasında ‘Ve Zonguldak’ diye anılmasının hüzünlü hikayesini kaleme aldı…

Seda Uçar, keteni İngilizlere sevdiren modacı Gül Hürgel ile marka yolculuğunu konuştu.

Kendi şarkısı ‘Gtitmiştin Baktığımda’ ile sektöre giriş yapan genç müzisyen Susel, müziğe başlama hikayesini Orhun Atmış’a anlattı.

Ataol Behramoğlu: Çocuğun gördüğü düştür barış

Vecdi Seviğ: Eşref Şefik ve balık mevsimi

Ülker İnce: Siz ne diyorsunuz, efendim?

Haluk Erdemol: Bir resim bir öykü

Mustafa K. Erdemol: Adını hak etmezsen lakabı yersin

Özge Mumcu Aybars: Charlie Hebdo davas

Şafak Özlem: Ünsal Oskay buradaydı!

Enver Aysever: İstanbullu olmak güzel şey

Haftanın sanat ajandası...

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