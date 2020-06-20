Cumhuriyet Pazar, gününde sizlerle

20 Haziran 2020 Cumartesi, 10:34

Bu hafta pazar konuğumuz ilk Netflix’in Türk yapımı ilk orijinal filmi olan Yarına Tek Bilet’in başrol oyuncuları Dilan Çiçek Deniz, Metin Akdülger ve yönetmeni Ozan Açıktan. Emrah Kolukısa ile hem filmi hem de karantina günlerini konuştular. Cuma günü gösterime giren filmin seti öncesi ciddi bir hazırlık sürecinden geçtiklerini söyleyen Deniz, “Sete Leyla ve Ali olarak girdik. Çok uyum sağladığımızı düşünüyorum” diyor. Akdülger’in de yorumu benzer: “Dilan’la ‘dans’ edebildiğimizi düşünüyorum.”

Ezginin Günlüğü’nün şarkıları genç müzisyenlerce yeniden yorumlandı, ortaya çok güzel bir “40 Yıllık Şarkılar” albümü çıktı. Grubun kurucularından mihenk taşı Nadir Göktürk’le yeni albümü ve geçen yılları konuştuk. Hilal Köse’nin söyleşisi...

İpek Özbey, gazetemizin genç muhabiri Hazal Ocak’la Cumhuriyet Kitapları’ndan çıkan kitabı İhanet’i konuştu.

Tuğba Özer, butik açmak isterken salgın yüzünden pazarcı olan 27 yaşındaki Zeynep Tilki’yi tezgâhı başında ziyaret etti. Tilki, “Hayalleriniz neyse onu bir an önce yapmalısınız” diyor.

Gıda sektörü kapılarını yeni normalde bir bilinmezliğe açtı. Figen Yanık, Beyoğlu’nda vejetaryen mutfağın öncüsü Zencefil’in kurucusu Ferda Erdinç’le söyleşti.

Figen Atalay, çocukların koronavirüse karşı fikirleriyle yarıştığı “Korona ile Karşı Karşıya”yı yazdı. Çocukların tasarımları bilim insanlarının da ilgisini çekti!

Vecdi Seviğ, tam mevsiminde bezelyeyi yazdı.

Beslenme uzmanı Merve Saatçi, “Yaz sıcağında içeceklere dikkat” diyor bir de ödem karşıtı içecek tarifi veriyor.

Deniz Yavaşoğulları’ndan Pati Günlükleri: Kediniz balkondan düşerse ne yapacaksınız?

Psikolog Irmak Gürcan Kerimoğlu’ndan Babalar Günü’nde babalara ve annelere öneri...

Elçin Poyrazlar: Korona mültecileri

Özge Mumcu Aybars: Capo Verde’de bir gözaltı

Mustafa K. Erdemol:Emperyalizmin şarkısını söylemek

Enver Aysever:Cehaletin saltanatı ve Murtaza

Uygar Eremektar: ‘Mıstık’ın oğlu’

Sungu Çapan: Kamçılı kral: Harrison Ford

Şafak Özlem: Korona günlerinde aşk

Ali Erdenur:Bu akşam kızımla kadeh kaldıracağım

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Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu