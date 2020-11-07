Cumhuriyet Pazar’da bu hafta!

Cumhuriyet Pazar bu hafta da dolu dolu geliyor...

cumhuriyet.com.tr
07 Kasım 2020 Cumartesi, 13:46
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Aziz Sancar, çok yakında yeni bir makale yayımlayacak. Çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Cumhuriyet Pazar’ın sorularını yanıtlayan Sancar,  “Ben hâlâ günde 12 saat çalışırım” diyor. 

Bazı erkekler istiyor diye kadınların fuboldan vazgeçeceği yok. Türkiyeli işçilerin 1978’de kurduğu Türkiyemspor Berlin kadın takımının hocaları anlattı.

İstanbul'daki plaza yaşamını bırakıp Milas'a yerleşen Sevil Server Koç, ilk tatlı patates hasadını yaptı. Koç, toprakla buluşma hikâyesini Miyase İlknur'a anlattı.

Kumbara filmiyle ödül alan oyuncu Murat Kılıç, “Siyasi suçlu bir babanın çocuğuyum” diyor.

Genç oyuncu Gizem Güneş, Kuzey Yıldızı dizisi nedeniyle zamanının önemli bir bölümünü Ordu'da geçiriyor.  Güneş'e oyunculuğa başlama hikâyesini sorduk.

Elçin Poyrazlar, Özge Mumcu Aybars, Mustafa K. Erdemol, Ülker İnce ve Enver Aysever yazdı...

Figen Atalay'ın rehber odası...

Deniz Yavaşoğulları'ndan Pati Günlükleri

Emrah Kolukısa'dan sanat ajandası

Beslenme uzmanı Merve Saatçi'den diyet ve sağlık

Kemal Urgenç'ten Otobüstekiler 

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