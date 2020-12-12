Cumhuriyet Pazar’da bu hafta

12 Aralık 2020 Cumartesi, 15:13

Usta isimler Erkan Can ve Güven Kıraç’la beIN CONNECT’te yayımlanan gezi programları vesilesiyle buluştuk. “Koronalı günlerde enseyi karartmak yok. Bir izci her zaman çıkış yolu bulur” diyorlar.

Işıl Özgentürk’le yeni kitabı 68’ yılında 19 yaşındaysan hep 19 yaşındasın…

Karada oyuncu denizde şef: Tuğçe Kıltaç

Ataol Behramoğlu, Mustafa K. Erdemol, Özge Mumcu Aybars yazıları

İkinci Avrupa Üreyen Kuş Atlası’nda kazanan ve kaybeden kuşlar

Beethoven yemek yaparsa, 2020’de ne izledik…

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Bu hafta kimlerleyiz?

Vecdi Seviğ, Figen Yanık, Figen Atalay, Deniz Yavaşoğulları, Özge Mumcu Aybars, Mustafa K. Erdemol, İpek Özbey, Hilal Köse, Ataol Behramoğlu, Deniz Ülkütekin, Emrah Kolukısa, Kemal Urgenç, Hüseyin Edemir, Hazal Ocak.