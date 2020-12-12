Cumhuriyet Pazar’da bu hafta
Cumhuriyet Pazar bu hafta da dolu dolu...
Usta isimler Erkan Can ve Güven Kıraç’la beIN CONNECT’te yayımlanan gezi programları vesilesiyle buluştuk. “Koronalı günlerde enseyi karartmak yok. Bir izci her zaman çıkış yolu bulur” diyorlar.
Işıl Özgentürk’le yeni kitabı 68’ yılında 19 yaşındaysan hep 19 yaşındasın…
Karada oyuncu denizde şef: Tuğçe Kıltaç
Ataol Behramoğlu, Mustafa K. Erdemol, Özge Mumcu Aybars yazıları
İkinci Avrupa Üreyen Kuş Atlası’nda kazanan ve kaybeden kuşlar
Beethoven yemek yaparsa, 2020’de ne izledik…
Hepsi ve daha fazlası Cumhuriyet Pazar’da
Bu hafta kimlerleyiz?
Vecdi Seviğ, Figen Yanık, Figen Atalay, Deniz Yavaşoğulları, Özge Mumcu Aybars, Mustafa K. Erdemol, İpek Özbey, Hilal Köse, Ataol Behramoğlu, Deniz Ülkütekin, Emrah Kolukısa, Kemal Urgenç, Hüseyin Edemir, Hazal Ocak.
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