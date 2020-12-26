Cumhuriyet Pazar’da bu hafta

26 Aralık 2020 Cumartesi, 13:41

Sevilen oyuncu, Karanlığı Arala hareketinin sanatçı koordinatörü Hande Soral’la, çocuk istismarını ve koronalı günlerin psikolojisini konuştuk. Soral, “Daha kötü olacak da demiyorum… Neysek oyuz, o olmaya devam edeceğiz” diyor.

Ataol Behramoğlu, Mustafa Kemal Erdemol, Özge Mumcu Aybars ve Enver Aysever yazıları…

Hazal Ocak’tan gezegen dostu hediye önerileri…

Beslenme uzmanı Merve Saatçi’den, sağlıklı yılbaşı sofrası…

Bir narsistle mutlu olmak mümkün mü? Breaking Bad’le ünlenen Bryan Cranston… Meclis’te tartışma yaratan balkabağı… Haftanın sanat ajandası, Pati Günlükleri, çocuklar için rehber odası

Hepsi ve daha fazlası yarın Cumhuriyet’le…

Bu hafta kimler var?

Deniz Yavaşoğulları, Merve Saatçi, Vecdi Seviğ, Kemal Urgenç, Hazal Ocak, Figen Atalay, Gamze Akdemir, Özge Mumcu Aybars, Hilal Köse, Mustafa K. Erdemol, Tuğba Özer, Ataol Behramoğlu, Emrah Kolukısa, Şehriban Kıraç ve Enver Aysever...