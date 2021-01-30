Cumhuriyet Pazar’da bu hafta
Türkiye'deki koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan hafta sonu tam kısıtlamalarında da, gazeteniz Cumhuriyet'e ve Cumhuriyet Pazar'a ulaşabileceksiniz. Gazeteniz Cumhuriyet'le, dolu dolu Cumhuriyet Pazar sizleri bekliyor. Bayinizden istemeyi unutmayın.
Gazeteci yazar Elçin Poyrazlar’ın kadına yönelik şiddeti işlediği polisiyesi Ecel Çiçekleri, haftaya raflarda olacak. Poyrazlar ile yeni romanını, kadına yönelik şiddeti ve kendisinin de katıldığı edebiyatçı kadınların başlattığı #meToo hareketini konuştuk. “Bir şeyler değişecek, ben kadınlardan çok ümitliyim” diyor.
Deniz Tezuysal, senaryosunu yazdığı ve başrolünde olduğu BluTV dizisi Bonkis’i anlattı.
Özge Mumcu Aybars’dan Uğur Mumcu’nun 28. anma töreni...
Mustafa Kemal Erdemol’den, 40 yıl boyunca binlerce insanı pazar akşam yemeğinde buluşturan Jim Haynes,
Emrah Kolukısa’dan yeni gösterime giren, siyahlara yönelik ayrımcılığı konu edinen McQueen’in Small Axe serisi,
Figen Yanık'tan mutfak kültürü araştırmacısı, yazar Ümit Hamlacıbaşı...
Enver Aysever, Ülker İnce, Figen Atalay, Otobüstekiler, Pati Günlükleri'nde Anadolu Hisari'ndaki can dostlar,
Sanat ajandası...
Hepsi yarın Cumhuriyet’te
Gazetenizi bayinizden ayırtmayı unutmayın!
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