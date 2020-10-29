Cumhuriyet’in 97. yıldönümünde tepki çeken görüntüler

Cumhuriyet’in 97. yıldönümü dolayısıyla yurdun dört bir yanına Atatürk posterleri ve Türk bayrakları asıldı. Ancak Elazığ Valiliği binasına asılan Atatürk posterli Türk bayrağı ters bir şekilde asıldı. Tepki çeken görüntüler üzerine bayrağın düzeltildiği belirtildi.

Kübra Köklü
29 Ekim 2020 Perşembe, 19:58
Cumhuriyet’in 97. yıldönümünde tepki çeken görüntüler
Abone Ol google-news

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları dolasıyla kamu kurum ve kuruluşlarına Türk bayrakları ve Atatürk posterleri asıldı. Ancak Elazığ Valiliği’nde ise Atatürk posterli Türk bayrağı ters bir şekilde asıldı. 

'VALİ O ŞEKİLDE TÖREN YAPMIŞ'

Atatürk posterli Türk bayrağının ters asılmasına tepki gösteren CHP Elazığ İl Başkanı Zeki Kaplan, “Cumhuriyet Bayramının 97. yıldönümü dolasıyla valiliğin önüne gittik. Binaya bir baktık ki, Atatürk posterli Türk bayrağı ters bir şekilde asılmış. Uyarılarımız üzerine düzeltildi ve ipin koptuğu için ters durduğu söylendi. Ancak sabah vali, o şekilde tören yapmış. Hiç kimse farketmedi mi? Atatürk’e ve Cumhuriyet’e yapılmış en büyük ayıp. Valilik, konuyla ilgili soruşturma başlatmalıdır. Konunun takipçisi olacağız” diye konuştu.


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler