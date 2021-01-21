Cumhuriyet’in gündeme getirdiği tartışmalı vakıf görevlendirmesi Meclis gündeminde

21 Ocak 2021 Perşembe, 06:00

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından şehit yakınları ve gaziler için toplanan yardım paralarının yönetildiği vakıfta yapılan görevlendirmeyi Meclis gündemine taşıdı. Vakfın, milyonlarca lirayı denetimsiz olarak kontrol ettiğine işaret eden Emir, “Bu paraların üzerine yattıkları bir kez daha gün yüzüne çıkmış oldu. Paraların üzerine çöktüler, vakfı da yandaşa makam kapısı yaptılar” tepkisini gösterdi.

Cumhuriyet, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’i Pensilvanya’da ziyaret eden Maliye Bakan Yardımcısı ve eski AKP milletvekili Nureddin Nebati’nin özel kalem müdürünün eşi ve AKP Ankara İl Başkan Yardımcısı Cemal Güngör’ün kızı olduğu belirtilen Fatma Güngör’ün, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından toplanan paraların yönetildiği Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı’nda görevlendirildiğini gündeme getirmişti. Tepki çeken görevlendirme Meclis gündemine taşındı. CHP’li Emir, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yanıtlanması istemiyle yazılı soru önergesi verdi.

‘DENETİMSİZ TUTUYOR’

Vakıfta toplanan 400 milyon liraya yakın paranın halen şehit yakınları ve gazilere dağıtılmamasını eleştiren Emir, “Bir süre toplanan paranın miktarını açıklamak istemediler. O dönem üstüne gitmemizle 309 milyon TL toplandığı açıklandı ancak bu para 3 yıl boyunca hak sahiplerine verilmedi” dedi. Şehit yakınları ve gazilere, tepkiler üzerine aylık biner lira ödenmeye başlandığını ancak toplam dağıtılan paranın 3 milyon lira civarında olduğunu kaydeden Emir, “Ana paranın getirdiği faizin yarısı bile etmiyor. Yüz milyonlarca lira parayı denetim olmaksızın hesabında tutmaya devam eden vakfın yönetimine ilişkin yapılan görevlendirmeler ise hem şehit yakınları ile gazileri hem de kamu vicdanını yaralıyor” ifadelerini kullandı.

‘MAAŞ ALIYOR MU?’

Eski AKP’li Nebati’nin özel kaleminin eşinin, vakıfta genel müdür gibi çalışmaya başladığını ancak resmi görevlendirmesinin bulunup bulunmadığının meçhul olduğunu aktaran Emir, “Hangi kriterlere göre seçildiği de belli değil. Akrabalarına baktığımızda da şaşırmıyoruz. Yine anlıyoruz ki AKP’nin bu paraları hak sahiplerine vermeye niyeti yok. Bu paraların üzerine yattıkları bir kez daha gün yüzüne çıkmış oldu. Paraların üzerine çöktüler, vakfı da yandaşa makam kapısı yaptılar” ifadelerini kullandı. Emir, önergesinde şu soruları yöneltti:

“15 Temmuz şehit yakınları ile gaziler için toplanan yardım parasının tamamı bugüne kadar neden gerçek sahiplerine ulaştırılmamıştır? Vakıf yöneticileri hangi kriterlere göre belirlenmektedir? Fatma Güngör, hangi kriterlere göre, hangi pozisyonda görevlendirilmiştir? Fatma Güngör, vakıftan maaş almakta mıdır, alıyorsa maaşı ne kadardır?”