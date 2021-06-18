Cunda Adası'nda askeri tesis muamması

18 Haziran 2021 Cuma, 12:53

Masmavi denizi, eski Rum evleri, yemyeşil ağaçlarıyla ne kadar misafirperverdir Cunda Adası…

Ayvalık’ın hayat belirtileri görebileceğiniz tek adasıdır.

Neo-klasik mimari yapısı ile ülke turizminin neferlerindendir.

Biz millet olarak güzel bir şey gördük mü onu bozalım, yıkalım, yok edelim çok severiz.

İşte bu sevimli adaya askeri tesis yapılmak isteniyor şu sıralar.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na idari bina yapılmak üzere Ayvalık’ın tek balıkçı barınağı içinde tahsis edilen alandaki plan değişikliğiyle inşaat yapılmasının önünü açtılar.

Böyle olunca sivil toplum kuruluşlarından hızla tepkiler artmaya başladı.

Şunu belirtmek isterim ki: Bu ülkede belirli çevreler hariç asker ve orduyla hiç kimsenin sıkıntısı yok.

Sıkıntı şu: Ayvalık’ın bir tane balıkçı barınağı var.

Onu da kaybetmek üzereyiz

En önemlisi de Cunda’nın silüeti bozulacak.

Üzüntümüz, itirazımız buna.

Komutanlığa tahsis edilen bölge, 3. derece SİT alanında yer alan arazi zaten.

Ayvalık’ın turizmi başta olmak üzere tüm alanlarında kentin olumsuz yönde etkileneceği, yapının kent dokusuna zarar vereceği aşikar.

Yazık olacak Aşıklar Tepesi’ne, Taş Kahve’ye…

Yol yakın iken dönün bu karardan derim.

Ayvalık Belediyesi planın iptali için hukuki girişimi başlattı.

Keşke durum bu hallere gelmeden önlenebilseydi.

Ben Türk askerinin engin ferasetine ve sağduyusuna inanırım.

Bu tepkiler karşısında askeri cenahın da aklıselim karar alacağından hiç şüphem yok.

Her zaman ifade etmişimdir.

Bu ülke hepimizin!

Adasıyla, yaylasıyla, ormanlarıyla, denizleriyle ve kıyılarıyla tüm doğal zenginlikleri ile hepimizin.

Bu nedenle devleti yönetenlere büyük sorumluluk düşmektedir.

İster asker olun ister sivil milletin gönlünü almak mecburiyetindesiniz.

Herkese el uzatmak zorundasınız.

Unutmayın!

Ülkeyi ve milleti ayağa kaldırmakla mesul olanlar gerçeği görenlerdir.

Doğa ve insan yaşamı her projeden önemli ve özeldir.

Gelin Cunda’yı kendine bırakalım…

Çünkü Cunda böyle daha güzel!