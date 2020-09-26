D vitamini koronavirüsten ölüm riskini azaltıyor
ABD’li bilim insanları, kanlarında D vitamini seviyesi normal olan Covid-19 hastalarında ciddi vaka ve ölüm sayısının, bu vitaminin eksik olduğu kişilere göre çok daha düşük olduğunu belirledi.
Sonuçları PLOS ONE dergisinde yayınlanan araştırmaya göre kanlarında D vitamini seviyesi normal olan Covid-19 hastalarında ciddi vaka ve ölüm sayısı, bu vitaminin eksik olduğu kişilere göre çok daha düşük.
Kandaki D vitamini seviyesinin hastalığın ciddiyetini ve Kovid-19'daki ölüm oranını nasıl etkilediğini analiz eden Boston Üniversitesi Tıp Fakültesi araştırmacıları, hastaneye yatırılan 235 hastadan kan örnekleri aldı ve D vitamin seviyesini ölçtü.
Vücutlarında yeterli D vitamini olan Covid-19 hastalarında olumsuz klinik sonuç, komplikasyon veya ölüm riskinin çok daha düşük olduğu ortaya çıktı.
Araştırmacılar özellikle de yeterli D vitamini düzeyine sahip 40 yaş üzeri hastaların enfeksiyondan ölme olasılığının, D vitamini eksikliği olanlara göre yüzde 51,5 daha az olduğunu, ayrıca C-reaktif protein seviyesinin daha düşük, lenfosit seviyesinin ise daha yüksek olduğunu saptadı.
Boston Üniversitesi Tıp Fakültesi araştırmacılarından fizyoloji, biyofizik ve moleküler tıp uzmanı Prof. Michael Holick, “Bu çalışma, D vitamini yeterliliğinin sitokin fırtınası gibi komplikasyonları ve nihayetinde Kovid-19 nedenli ölümü önleyebileceğine dair doğrudan kanıtları ortaya koyuyor” açıklamasında bulundu.
Kaynak: Sputnik
En Çok Okunan Haberler
- Koca: Karşımızda artık iki virüs var
- Rıdvan Dilmen baltayı taşa vurdu!
- “Mermer tozu aldığını beyan eden otel denetimden geçmiş”
- CHP'li Cihaner'den muhalefet liderlerine 'HDP' çağrısı
- Hükümet'ten gözaltılara ilişkin ilk açıklama
- Özgür Özel'den Bakan Selçuk'a sert tepki
- 9 ay şantajla tecavüze uğradı: Zanlı serbest
- Düğünde salgın önlemini hatırlatan polise sürgün
- Parkta yürürken 9 karatlık elmas buldu
- Başkan Maçoğlu'ndan gözaltılara ilişkin açıklama
Video Haberler
- 'Sizi de tutuklayacaklar'
- ''Ben buraya tekrar geleceğim, eşkıyalar''
- Baltayla kapısına gitmiş
- Kadirova'nın ağabeyi, Ünal'a çektiği videoyla seslendi
- Erken seçim için tarih verdi
- Enişteniz kim? sorusuna böyle yanıt verdi!
- Arnavutköy'de cinayet; evi basıp kurşun yağdırdı
- Ankara'da 858 bin liralık vurgun yaptılar!
- Bursa'da çimlere basma kavgası kamerada
- Sınırda askeri araç devrildi: 16 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Koca: Karşımızda artık iki virüs var
- Rıdvan Dilmen baltayı taşa vurdu!
- “Mermer tozu aldığını beyan eden otel denetimden geçmiş”
- CHP'li Cihaner'den muhalefet liderlerine 'HDP' çağrısı
- Hükümet'ten gözaltılara ilişkin ilk açıklama
- Özgür Özel'den Bakan Selçuk'a sert tepki
- 9 ay şantajla tecavüze uğradı: Zanlı serbest
- Düğünde salgın önlemini hatırlatan polise sürgün
- Parkta yürürken 9 karatlık elmas buldu
- Başkan Maçoğlu'ndan gözaltılara ilişkin açıklama