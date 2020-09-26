D vitamini koronavirüsten ölüm riskini azaltıyor

26 Eylül 2020 Cumartesi, 12:14

Sonuçları PLOS ONE dergisinde yayınlanan araştırmaya göre kanlarında D vitamini seviyesi normal olan Covid-19 hastalarında ciddi vaka ve ölüm sayısı, bu vitaminin eksik olduğu kişilere göre çok daha düşük.

Kandaki D vitamini seviyesinin hastalığın ciddiyetini ve Kovid-19'daki ölüm oranını nasıl etkilediğini analiz eden Boston Üniversitesi Tıp Fakültesi araştırmacıları, hastaneye yatırılan 235 hastadan kan örnekleri aldı ve D vitamin seviyesini ölçtü.

Vücutlarında yeterli D vitamini olan Covid-19 hastalarında olumsuz klinik sonuç, komplikasyon veya ölüm riskinin çok daha düşük olduğu ortaya çıktı.

Araştırmacılar özellikle de yeterli D vitamini düzeyine sahip 40 yaş üzeri hastaların enfeksiyondan ölme olasılığının, D vitamini eksikliği olanlara göre yüzde 51,5 daha az olduğunu, ayrıca C-reaktif protein seviyesinin daha düşük, lenfosit seviyesinin ise daha yüksek olduğunu saptadı.

Boston Üniversitesi Tıp Fakültesi araştırmacılarından fizyoloji, biyofizik ve moleküler tıp uzmanı Prof. Michael Holick, “Bu çalışma, D vitamini yeterliliğinin sitokin fırtınası gibi komplikasyonları ve nihayetinde Kovid-19 nedenli ölümü önleyebileceğine dair doğrudan kanıtları ortaya koyuyor” açıklamasında bulundu.

Kaynak: Sputnik