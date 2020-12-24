Daire Başkanı rüşvet iddiasıyla tutuklandı
Samsun Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkan Vekili Bahattin Karakaş rüşvet iddiasıyla tutuklandı.
Mustafa Demir’in Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinin ardından Mali Hizmetler Daire Başkan Vekilliği görevine getirilen Bahattin Karakaş, işadamından rüşvet istediği iddiasıyla Samsun Emniyet Müdürlüğü Organize İşler ve Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri takibe alındı.
Takip sonucu makamında gözaltına alınan B.K., ifadesinin alınmasının ardından Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. Karakaş, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
En Çok Okunan Haberler
- Alaattin Çakıcı’nın savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı
- 'Pelikancılar telaşta, yeni sahip arıyorlar'
- Bankada parası olanlar dikkat! Oranlar değişti
- 'Pandemiden sonra hedonizm salgını yaşanacak'
- 570 yıllık gelenekte Sofuoğlu zihniyeti!
- Erdoğan'dan Demirtaş kararına ilişkin açıklama
- İlahiyatçı Cemil Kılıç'tan Ali Erbaş'a sert tepki
- PACE'den Selahattin Demirtaş açıklaması
- Koronavirüsün ilk olarak Wuhan’da çıkmadığı ortaya çıktı
- Prof. Dr.Orhan Kural Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi
Video Haberler
- CHP'li Bakan'dan yüz yüze sınavlar iptal edilsin çağrısı
- Fatih Portakal'dan Erdoğan'a 'Demirtaş' yanıtı
- Aleyna Çakır'ın katil zanlısından ölüm tehdidi
- Cemal Enginyurt'tan AKP'ye ilişkin çarpıcı iddia
- İstanbul'da sosyal mesafeyi hiçe sayan kuyruk
- Saç saça baş başa temizlik kavgası kamerada
- Ölüm getiren korkunç iş kazası
- Çanakkale'de tüyler ürperten olay
- Polis ekipleri, “şalterli kaçış” ile şoke oldu
- Çin'de askerlerin el bombası ile imtihanı kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Alaattin Çakıcı’nın savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı
- 'Pelikancılar telaşta, yeni sahip arıyorlar'
- Bankada parası olanlar dikkat! Oranlar değişti
- 'Pandemiden sonra hedonizm salgını yaşanacak'
- 570 yıllık gelenekte Sofuoğlu zihniyeti!
- Erdoğan'dan Demirtaş kararına ilişkin açıklama
- İlahiyatçı Cemil Kılıç'tan Ali Erbaş'a sert tepki
- PACE'den Selahattin Demirtaş açıklaması
- Koronavirüsün ilk olarak Wuhan’da çıkmadığı ortaya çıktı
- Prof. Dr.Orhan Kural Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi