Daire Başkanı rüşvet iddiasıyla tutuklandı

Samsun Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkan Vekili Bahattin Karakaş rüşvet iddiasıyla tutuklandı.

Cemil Ciğerim
24 Aralık 2020 Perşembe, 06:00
Daire Başkanı rüşvet iddiasıyla tutuklandı
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Mustafa Demir’in Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinin ardından Mali Hizmetler Daire Başkan Vekilliği görevine getirilen Bahattin Karakaş, işadamından rüşvet istediği iddiasıyla Samsun Emniyet Müdürlüğü Organize İşler ve Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri takibe alındı. 

Takip sonucu makamında gözaltına alınan B.K., ifadesinin alınmasının ardından Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. Karakaş, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.


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