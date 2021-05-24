Danimarka Ligi'nde Brondby, 16 yıl sonra şampiyon oldu
Danimarka Süper Ligi'nde Brondby 16 yıl sonra şampiyon oldu.
Ligde uygulanan play-off'un son haftasında Nordsjaelland'ı ağırlayan Brondby, 45 ve 51'inci dakikalarda bulduğu gollerle maçı 2-0 kazandı.
Bu galibiyetle puanını 61'e yükselten Brondby, evinde AGF'yi 4-0'lık skorla geçen ve 60 puana ulaşan geçen yılın şampiyonu Midtjylland'ın 1 puan önünde sezonu tamamlamış oldu.
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri nedeniyle statlara sınırlı sayıda seyirci alınan Danimarka'da, Brondby-Nordsjaelland mücadelesi 10 bin taraftar önünde oynandı.
Son şampiyonluğuna 2005 yılında ulaşan ve toplamda 11 kez şampiyon olan Brondby, maçın ardından şampiyonluk kupasını taraftarı önünde kaldırdı.
Kopenhag ise Fenerbahçe'den kiraladığı Zanka'nın 90 dakika forma giydiği karşılaşmada deplasmanda Randers'e 2-1 kaybetti ve sezonu 55 puanla 3. sırada tamamladı.
Video Haberler
- Yılanların çiftleşme dansı kamerada
- CHP'den çayda taban fiyat belirlenememesine tepki
- Kuyuda facia! Baba ve oğulları kurtarılamadı
- Tedirgin eden görüntüler! Sayısı her geçen gün artıyor
- İstanbul trafiğinde skandal görüntüler kameraya yansıdı
- Terk edilen yavru kediyi Latte isimli köpek emziriyor
- Sultangazi'de hareketli anlar! Polis alarma geçti
- Kendisine saldıran arkadaşa, piknik tüpüyle vurdu
- CHP'li Tanal sorusunu 16 kez tekrarladı!
- Eminönü'nde dehşet anları! Denize attığı kişi öldü
En Çok Okunan Haberler
- İktidar kulislerinde Erdoğan-Soylu yorumu
- 'Artık itiraf ediyorum' dedi, açıkladı
- 11 isim hakkında suç duyurusu
- Fatih Tezcan, Sedat Peker yayınlamadan kendisi yayınladı
- Guardian Peker'in 'nihai hedefi'ni yazdı
- Soylu ve Yıldırım hakkında beklenen açıklamayı yaptı
- Türkiye'deki dev market zinciri kapandı
- Akşener'den Erdoğan'a yanıt
- Peker'den yeni açıklama
- Altunların hedef gösterdiği hakime sürgün