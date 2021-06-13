Danimarka'da futbolcular oynamak istememiş!
Eriksen'in rahatsızlığı sonrası kaptan Kjaer'in başını çektiği bir grup futbolcunun maçı hemen oynamak istemediği ortaya çıktı.
Eriksen'in sahada yaşam mücadelesi vermesi, Danimarka'yı derinden etkiledi.
Eriksen'in rahatsızlığı sonrası kaptan Simon Kjaer'in başını çektiği bir grup futbolcunun maçı hemen oynamak istemediği ortaya çıktı.
Danimarka Teknik Direktörü Kasper Hjulmand, "Eriksen’in bilincinin yerinde ve iyi olduğunu duyana kadar hiçbir şey yapmamaya karar verdik ve maç ile ilgili bir adım atmadık. UEFA’dan bu gece maç oynamak için bir baskı olmadı ama iki seçeneğimiz vardı, yarın da oynayabilirdik. Böyle duygularla maç oynamanın zor olduğu açık ama sahaya çıkıp mücadele etmeleri inanılmaz. Simon Kjaer, devam etme konusunda çok emin değildi, çok etkilenmişti ama sonunda sahaya çıktı, fazla da devam edemedi" ifadelerini kullandı.
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