EURO 2020'de korku dolu maçta Finlandiya, Danimarka'yı mağlup etti

12 Haziran 2021 Cumartesi, 21:46

EURO 2020 B Grubu'nda Danimarka ve Finlandiya karşı karşıya geldi. Mücadele 1-0 Finlandiya'nın üstünlüğüyle sonuçlandı.

Danimarka, Avrupa Şampiyonası'nda daha önce 1 kez (1992) şampiyonluk yaşadı. Finlandiya ise turnuvada ilk kez boy gösterdi.

Kopenhag Parken Stadyumu'nun ev sahipliği yaptığı ve hakem Anthony Taylor'ın yönettiği maçın ilk yarısında Danimarka maça iyi başlayan taraf oldu. 4'üncü dakikada Martin Braithwaite sol kanatta Finlandiya'dan Robin Lod'un sert müdahalesiyle yerde kalınca Lod maçın ilk sarı kartını gördü. Maçın ilk tehlikeli pozisyonu ise 7'nci dakikada Danimarka oyuncusu Jonas Wind'ten geldi ancak kaleci Hradecky topu çelmeyi başardı.

15'inci dakikada Höjbjerg'in kafa vuruşu ile Danimarka, Finlandiya kalesinde risk yarattı ancak kaleci son anda topu kornere çeldi. 23'üncü dakikada Finlandiya'dan Pukki Kjaer'den sıyrılıp kaleye gitmeye çalıştı ancak Kjaer izin vermedi. İlk yarının son dakikaları temposuz bir şekilde devam etti.

43'üncü dakikada Danimarka futbolcusu Eriksen sahada baygınlık geçirdi ve tedavisi için oyun durdu. Finlandiyalı futbolcular soyunma odasına giderken, Danimarka oyuncuları sağlık görevlileriyle beraber Eriksen'i sedye ile sahadan çıkarttılar.

İki takımın da oynama talebi üzerine, maç 21.30'da yeniden başladı ve Eriksen'in yerine Mathias Jensen oyuna dahil oldu. İlk yarının son dört dakikası oynandıktan sonra beş dakikalık bir devre arası verildi.

İkinci yarı Danimarka'nın baskısıyla başlasa da Finlandiya 60'ıncı dakikada ilk atağında Pohjanpalo ile golü buldu. Böylece Finlandiya büyük turnuvalardaki ilk golünü kaydetti.

73'üncü dakikada Danimarka penaltı kazandı ancak kaleci Hradecky, Höjbjerg'in penaltısını kurtardı.

Karşılaşma Finlandiya'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.