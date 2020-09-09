Danimarkalı mucit, İsveçli gazeteci Kim Wall'u öldürdüğünü itiraf etti

09 Eylül 2020 Çarşamba, 13:47

Kim Wall'u, kendi yaptığı denizaltıda öldürdüğü gerekçesiyle ömür boyu hapis cezasına çarptırılan ancak cinayeti itiraf etmeyen Peter Madsen suçunu 3 yıl sonra kabul etti. Bir belgesel için telefonla görüşme yapılan 49 yaşındaki Madsen, Kim Wall'u öldürüp öldürmediği sorusuna “Evet” yanıtını verdi. Belgesele göre Madsen, “Suçlu olan tek bir kişi var, o da benim” ifadelerini kullandı.

SUÇUNU KABUL ETMİYORDU

Sputnik'te yer alan habere göre Kim Wall, Ağustos 2017’de haber yapmak için Peter Madsen'ın denizaltısına gittikten sonra kaybolmuş, daha sonra parçalara ayrılmış cesedi Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da denizde bulunmuştu.

Madsen, polise verdiği ilk ifadede, Wall'u hava karardıktan sonra karaya bıraktığını belirtmişti. Ancak daha sonra ifadesini değiştiren Madsen, Wall'un denizaltının yaklaşık 70 kilogram ağırlığındaki kapağının kafasına düşmesiyle öldüğünü söylemişti.

Daha sonra ‘karbonmonoksit zehirlenmesi’ savını ortaya atan Madsen, Wall'u parçalara ayırdığını kabul etmiş, ancak bu kez de onu öldürdüğü suçlamalarını reddetmişti.