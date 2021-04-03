Dans videosu nedeniyle işinden olan Hande Sarıoğlu göbek atarak ekranlara döndü

Ünlü sunucu Hande Sarıoğlu, Turco Medya bünyesindeki Bahis TV’de yayınlanan 'Bana Göre' programında, mezdeke yaparak ekranlara geri döndü. Sarıoğlu, sosyal medya hesabında paylaştığı dans videosunun ardından Habertürk'ten ayrılmıştı.

cumhuriyet.com.tr
03 Nisan 2021 Cumartesi, 11:33
Dans videosu nedeniyle işinden olan Hande Sarıoğlu göbek atarak ekranlara döndü
Abone Ol google-news

Hande Sarıoğlu, hem işini hem de oryantal dansını yapmaya devam ediyor. Birlikte program yaptığı Buğra Korkut’a "Buğra sen bakma. Bu hikayede Bülent Serttaş sensin, sen yanma" dedi. Korkut ise, "Hiç beklemiyordum bunu..." şeklinde Sarıoğlu’na yanıtta bulundu.

Hande Sarıoğlu, "Arkadaşlar, böyle bir giriş yapmak gerçekten hayallerimden biriydi, her gece bunu hayal ediyordum" şeklinde açıklama yaptı.

Hepsi ve çok daha fazlası Bana Göre ile YouTube kanalı olan Bahis TV’de 3 Nisan Cumartesi günü saat 12.00’da seyircisi ile buluşacak.

Hande Sarıoğlu, Bahis Gazetesi uygulamasında ise her gün, günün maç tahminlerini kullanıcılar ile paylaşmaya devam ediyor.

NE OLMUŞTU?

Habertürk TV'de spor spikerliği yapan Hande Sarıoğlu, sosyal medya hesabından yayınladığı dans videosu sonrası kanaldan ayrılmak zorunda kalmıştı. Sarıoğlu yaşananlar sonrası "Karşılıklı aldığımız bir karar. Haber kanalının ciddiyeti, bir ağırlığı vardır. Fakat ben de kendi karakterimden vazgeçemiyorum. Ben renkli bir kişiliğim. Daha önce de kanal yönetimi beni uyarmıştı. ‘Daha dikkatli olmalısınız’ denildi. Ben de renkli kişiliğimden vazgeçemeyeceğimi, söyledim. Karşılıklı anlaşarak, istifamı verdim" açıklamasını yapmıştı.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler