Dardanel ‘çalışma kampı’na protesto

06 Ağustos 2020 Perşembe, 06:00

İstanbul’da bulunan Dardanel Genel Müdürlüğü önüne yapılan eylemde söz alan DİSK Genel Sekreteri Adnan Serdaroğlu, “İşçi sınıfı kendi kaderine terk edilmiş durumdadır. İşçiler Covid-19 virüsüyle yan yana yaşamaya mahkûm edilmiştir. Dardanel’de işçiler evlerine gitmeden fabrikada hem çalışıyor hem virüsle mücadele ederek yaşamını sürdürüyor. Başta Dardanel olmak üzere insan haklarını ihlal eden tüm işverenleri, insan hayatıyla kapitalizmin çarkını döndüren bu insanları protesto etmek için buradayız. Biz, her ne olursa olsun çarklar dönsün diyen zihniyeti protesto ediyoruz” dedi.

İNSAFA TERK EDİLDİ

DİSK Yönetim Kurulu üyesi ve Gıda-İş Genel Başkanı Seyit Aslan, Dardanel’de tüm koşulların zorlanarak üretime devam edildiğini vurguladı. Aslan, “İşçilerin ve halkın sağlığı için işletmenin 15 gün süreyle kapatılması, işçilerin aileleriyle birlikte etkili bir karantina süresi geçirmesi gerekmektedir. Ancak herkesin bildiği bu bilimsel gerçek, il umumi hıfzıssıhha kurulunun almış olduğu karara yazılmamıştır. İşçilerin çalıştırılıp çalıştırılmayacağı tümüyle işverenin insafına bırakılmıştır” dedi. Aslan, yüzde 95’i kadın olan Dardanel işçilerinin işten atılma ve işsiz kalma korkusu nedeniyle yurtlarda kalarak çalışmak zorunda olduklarını belirtti.

DARDANEL: RESMİ MAKAMLAR ÖNERDİ

Dardanel Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Önen imzasıyla gazetemize gelen açıklamada özetle şöyle denildi: “Öncelikle belirtmek isterim ki bugün itibarıyla üretim tesislerimizde herhangi bir Covid-19 vakası bulunmadığı gibi üretim süreçlerimiz son derece sağlıklı bir şekilde devam etmektedir. Bu hafta sona erecek kapalı devre çalışma sistemi, resmi makamların bizlere önerdiği ve tebliğ ettiği bir metot olup içinden geçtiğimiz bu olağanüstü süreçte çalışanlarımızın ve ailelerinin sağlığının korunması için en etkili yöntem olduğu için uygulanmıştır. Hepimize düşen en büyük görev, ilgili otoritelerin yönlendirmelerine uymak ve onların yol göstericiliğinde tüm önlemleri kararlılıkla uygulamayı sürdürmektir. Bu süreçte çalışanlarımız ve isteyenlerin aileleri, içinde özel banyo ve tuvaleti bulunan 2 kişilik özel odalarda son derece konforlu bir şekilde misafir edilmiştir ve her türlü ek ihtiyaçlarına da destek sağlanmıştır. Ayrıca yine bu süreçte, değerli çalışma arkadaşlarımızın yıllık izinlerine de 5 gün ekleme yapılmıştır.”