Davutoğlu, Nazım şiiri paylaşınca yorum yağdı

04 Haziran 2020 Perşembe, 00:01

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun, şair Nazım Hikmet Ran'ın ölüm yıl dönümümde paylaştığı dizelere sosyal medyadan yorum yağdı.

Nazım Hikmet'i 'Kerem Gibi' şiirinin "Ben yanmasam, Sen yanmasan, Biz yanmasak, Nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa…" kısmını paylaşarak anan Davutoğlu, "Yüreğinde memleket hasretiyle 57 yıl önce hayata gözlerini yuman büyük şair Nazım Hikmet’i vefat yıl dönümünde rahmet ve saygıyla anıyorum" notunu paylaştı.

Ahmet Davutoğlu'nun bu paylaşımına birçok sosyal medya kullanıcısından tepki geldi. Kimi yurttaşlar Davutoğlu'na şaka yollu göndermeler yaptı kimileri ise başbakan olduğu dönemde AKP ile yaptığı icraatları hatırlatarak tepki gösterdi.

İşte o yorumların bazıları:



