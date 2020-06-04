Davutoğlu, Nazım şiiri paylaşınca yorum yağdı
Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından Nazım Hikmet'in şiirini paylaşınca birçok takipçisinden yorum yağdı. Kimileri paylaşıma esprili yorumlar yaptı kimileri ise Davutoğlu'nun AKP dönemindeki icraatlarını hatırlatarak tepki gösterdi
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun, şair Nazım Hikmet Ran'ın ölüm yıl dönümümde paylaştığı dizelere sosyal medyadan yorum yağdı.
Nazım Hikmet'i 'Kerem Gibi' şiirinin "Ben yanmasam, Sen yanmasan, Biz yanmasak, Nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa…" kısmını paylaşarak anan Davutoğlu, "Yüreğinde memleket hasretiyle 57 yıl önce hayata gözlerini yuman büyük şair Nazım Hikmet’i vefat yıl dönümünde rahmet ve saygıyla anıyorum" notunu paylaştı.
Ahmet Davutoğlu'nun bu paylaşımına birçok sosyal medya kullanıcısından tepki geldi. Kimi yurttaşlar Davutoğlu'na şaka yollu göndermeler yaptı kimileri ise başbakan olduğu dönemde AKP ile yaptığı icraatları hatırlatarak tepki gösterdi.
İşte o yorumların bazıları:
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