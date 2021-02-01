Davutoğlu: "Şiddete tahrik ve sokak teröründe Bahçeli ile yarışamayız"

01 Şubat 2021 Pazartesi, 15:20

Davutoğlu, parti genel merkezinde yaptığı haftalık gündem toplantısında, hükümetin ekonomi politikalarını sert bir dille eleştirdi. Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yüklenerek "PTT’de yağ satıp enflasyonu düşürecek. Dolar satıp dövizi düşürecek. Faizleri ha bire artıracak ama ha bire faiz düşsün talimatlarıyla faizleri düşürecek. El insaf. Arkadaşlar kendinize gelin. Bu kadar ciddiyetsizlik. Bu kadar çapsızlık emin olun size bile fazla" diye konuştu.

Davutoğlu, toplantıda özetle şunları söyledi:

PALAVRA VE BOŞ LAF

Tam iki aydır her gün soruyoruz. Aşı nerede, aşı sevkiyat planı nerede? Tutarlı bir cevap yok. Onun yerine Sağlık Bakanı kesintisiz bir şekilde kendisini yalanlayan açıklamalar yapıyor. Sağlık Bakanını zerre ciddiye alsanız şu elimizde on milyonlarca aşı olması gerekiyordu. Daha da önemlisi, Bakanın palavrasını ciddiye alsanız 11 Aralık’tan bu yana nüfusumuzun neredeyse yüzde 90’ına yakınının aşılanmış olması lazımdı. Ne diyordu, '11 Aralık’ta aşı geliyor, günde de en az 1,5-2 milyon kişiyi aşılayacağız.’ Tabii ki hepsi palavra ve boş laf. Siz bırakın son 50 günde 75-80 milyonu aşılamayı, eldeki aşıyla iki üç milyonu bile bulamadılar.

BAHÇELİ İLE YARIŞAYAMAYIZ

Biz ne yalanda ne iftirada ne de şiddete tahrik ve sokak teröründe Bahçeli ile yarışamayız. Nasıl şiddetle aranıza mesafe koyun dediysek; lütfen yalan ve iftira ile de aranıza mesafe koyun. Tamam dün kara dediğinize bugün ak, dün lanet ettiğinizi bugün tazim, dün küfrettiğinizi bugün yüceltmede üstünüze yok. Ama yalanla aranıza mesafe koyun.

BOŞUNA ÇABA

Amacınızı çok iyi biliyoruz Sayın Bahçeli! Amacınız suni bir gündem yaratarak siyasilere ve gazetecilere dönük saldırıları unutturmak! Hiç boşuna çaba sarf etmeyin! Siz bırakın benimle yaptığınız ve her iki taraftan da heyetlerin katıldığı koalisyon görüşmesini de siz ve Erdoğan’dan başka hiç kimsenin katılmadığı görüşmelerde neler konuşuyorsunuz onu söyleyin. Koalisyon iki parti arasında meşru bir ilişkidir. Ama iki kişi arasında ilişkiye dönüştüğünde ne MHP’li ne de AK Partili kardeşlerimin neler olup bittiğini bilmesi ve sonrasında hesap sorması mümkün değildir.

"BU KADAR ÇAPSIZLIK SİZE BİLE FAZLA"

Sabah akşam konu ne olursa olsun soğan lobisi, patates lobisi, faiz lobisi diyerek milletin zekasına hakaret eden bu liyakatsiz iktidar aslında bir lobinin sözcüsü. Bunlar liyakatsizlik ve ciddiyetsizlikleriyle dünyanın en berbat cahiliye lobisi haline geldiler. Daha önce üniversitede tanzim satış, iskelede tanzim satış, meydanda tanzim satışla fiyatları düşüreceğini zanneden bu cahiliye lobisi yeniden zuhur etti. Şimdi de PTT’de sıvı yağ, bakliyat satarak fiyatları düşüreceklermiş. Bu nasıl bir akıl tutulmasıdır. PTT’de yağ satıp enflasyonu düşürecek. Dolar satıp dövizi düşürecek. Faizleri ha bire artıracak ama ha bire faiz düşsün talimatlarıyla faizleri düşürecek. El insaf. Arkadaşlar kendinize gelin. Bu kadar ciddiyetsizlik. Bu kadar çapsızlık emin olun size bile fazla."



