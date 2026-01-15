Sözleşmesi sona eriyordu... Talisca, Fenerbahçe kararını resmen duyurdu

Fenerbahçe'de sezonun en etkili isimlerinden olan Anderson Talisca, PLACAR'a röportaj verdi. Sarı-lacivertlilerle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Brezilyalı yıldız geleceğiyle ilgili çarpıcı bir açıklamada bulundu.

Talisca, Fenerbahçe'deki geleceğiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Burada hala verebileceğim çok şey var. Bir gün, kim bilir, belki Brezilya'ya dönerim. Ama burada kalmak için birkaç yılım daha var, Türkiye'de çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Talisca'nın açıklamaları şu şekilde:

"Jorge Jesus, çok gol attığımı gördü ve beni orta saha oyuncusu yaptı. Bu her şeyi değiştirdi. Bugün ben bir orta saha oyuncusuyum."

"KEND İMİ RIVALDO'YA BENZETİYORUM"

"Ben her zaman klasik bir oyun kurucu olmadım, her zaman sahada daha çok varlığımı hissettirdim. Beni ‘modern futbolun 10 numarası’ olarak tanımlayanlar var. Ben klasik bir oyuncu değilim. Bugün bu oyuncular Alan Patrick ve Ganso gibi. Kendimi Rivaldo'ya daha çok benzetiyorum, kalite açısından değil tabii..."

"T ÜRK İYE LİG OLARAK BREZİLYA'NIN ÖNÜNDE"

"Türk liginin birinci sınıf olmadığına dair bir fikir var, ama kulüpler Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor. Fransa'da neredeyse sadece PSG rekabet ediyor. Burada ise birçok güçlü takım var. Yoğunluk açısından, Türkiye'nin Brezilya'nın önünde olduğuna şüphem yok."

"KAR İYERİMİ D Ü Ş ÜNSEYD İM MANU'YA GİDERDİM"

"Guangzhou'dan bir oyuncu milli takıma çağrılmıştı. Bu hiç önemli değildi, başka bir şeydi. Benfica'da, Brezilya'da kazandığımın neredeyse aynısını kazanıyordum. Ailemin hayatını değiştirmek için doğru zamandı. Sadece kariyerimi düşünseydim, Manchester United'a giderdim ama aradaki fark çok büyüktü. Bunu kimseye söylemedim, birçok kişi bana karşı çıktı, ama gerçek nedeni sadece ben biliyorum.."

"BE ŞİKTAŞ'TA YAPTIKLARIM SAYGI G ÖRDÜ AMA..."

"Beşiktaş'ta yaptıklarım saygı gördü ama her zaman o konuşmalar olur. Çok rekabet var ama ben seviyorum. Bu rekabetten hoşlanıyorum."

"FENERBAH ÇE'DE ÇOK MUTLUYUM"

“Feira de Santana'lıyım, Bahia'nın köklü bir taraftarıyım. Ama çocukken Corinthians'a sevgi beslemeye başladım, çünkü annem Palmeiras taraftarıydı. Hep böyleydim, onunla oynamayı, onu rahatsız etmeyi severdim, bu yüzden Corinthians'ı sevmeye başladım. Bugün bana hep orada oynamak isteyip istemediğimi soruyorlar ama ben Fenerbahçe'de çok mutluyum. Ve dürüst olmak gerekirse, resmi bir teklif bile almadım."