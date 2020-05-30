Davutoğlu ve Babacan’dan Rakel Dink'e destek

30 Mayıs 2020 Cumartesi, 11:22

Suikast sonucu öldürülen gazeteci Hrant Dink anısına kurulan Uluslararası Hrant Dink Vakfı, dün yaptığı bir açıklamayla, vakıf yetkileri ve Dink’in eşi Rakel Dink’in ölümle tehdit edildiği elektronik postalar aldıklarını duyurdu.

Açıklamanın ardından siyasilerden vakfa destek geldi.

DAVUTOĞLU VE BABACAN'DAN DESTEK

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve eşi Sare Davutoğlu, Hrant Dink Vakfı ve Rakel Dink'e gönderilen tehdit mesajları üzerine, Rakel Dink'i arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

hmet Davutoğlu'nun eşi Sare Davutoğlu da Rakel Dink ile görüşerek, geçmiş olsun dileklerini iletti. Rakel Dink, Davutoğlu ailesine temennileri için teşekkür etti.

Gelecek Partisi de resmi Twitter hesabından, hem vakfa hem de Rakel Dink'e yönelik tehdit mesajlarını kınadıklarına dair bir bildiri yayınladı.

Hrant Dink Vakfı ve Rakel Dink’e Yönelik Tehditleri Şiddetle Kınıyoruz!



?? https://t.co/pMAZdNmnKE pic.twitter.com/mVS1FQ8vDO — Gelecek Partisi (@GelecekPartiTR) May 29, 2020

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, sosyal medya hesabında paylaştığı mesajında, "Hrant Dink Vakfı'na yönelik tehditler, ayrımcılığı teşvik eden bir siyasi iklimin ürünüdür. Ayrımcılığa ve ırkçılığa karşı her kesimi savunacak, Rakel Dink'i ve vakıftaki arkadaşlarını yalnız bırakmayacağız" diye yazdı.

Hrant Dink Vakfı bir duyuruyla e-mail yoluyla gelen bir ölüm tehdidini kamuoyuyla paylaştı. Duyuruda "Tehdit, Hrant Dink Vakfı’nı “kardeş masalları” anlatmakla itham ediyor, ülkeyi terk etmemizi talep ediyor, Rakel Dink’i ve avukatımızı ölümle tehdit ediyor" dendi.