Davutoğlu'ndan dikkat çeken 'Ayasofya' açıklaması

08 Haziran 2020 Pazartesi, 14:39

Davutoğlu, haftalık değerlendirme toplantısında konuştu. Davutoğlu, Ayasofya’nın yeniden ibadete açılabileceği yönündeki açıklamalarla ilgili “Kutsallarımıza, ortak sembollerimize sıkıştığınızda kullanacağınız bir kart muamelesi yapmaktan vazgeçin” dedi.

Ayasofya’nın yeniden ibadete açılmasıyla ilgili iktidar cephesinden gelen açıklamaları yorumlayan Davutoğlu "Kutsallarımıza, ortak sembollerimize sıkıştığınızda kullanacağınız bir kart muamelesi yapmaktan vazgeçin. Öncelikle şunu açıkça ifade edelim, Ayasofya sizin elinizde bir malzeme, bir araç veya bir pazarlık kartı değildir” diye konuştu.

Davutoğlu’nun değerlendirmelerinden bazı başlıklar şöyle:

“AK Parti-MHP ve Vatan Partisi koalisyonu Türkiye’yi bir askeri nizamiye, milletimizi hizaya sokulması gereken kalabalıklar, devleti ise askerî harekât komutanlığı zannetmektedirler.

Bu iktidarın bütün siyasi vizyonu, gelecek perspektifi de bugünden ibarettir. Bunların bir yarını bile yoktur. Onun için bu iktidarın iktidarda kalmaktan başka hiçbir vizyonu bulunmamaktadır. İktidarda kalmasına yarayacak her şeyi hiç utanmadan kullanabilir.

ABD, AB, Japonya ve İngiltere Merkez bankalarından yüz bulamayan, içeride millete dış mihraklar masalı anlatan iktidar şimdi de 'teknik çalışmalar yoğun biçimde devam ediyor' laflarıyla durumu idare etmeye çalışıyor.

Ekonomik sorunları kredi ile çözmek milleti daha da borçlandırmaktır. Milleti borçlandırarak örtülü tefeciliğe mi soyunuyorsunuz? Her sorunun kredi ile çözüleceğini sanıyorsunuz. Bozabilirsiniz, yıkabilirsiniz ama inşa edemezsiniz. Cahil ve liyakatsiz kadrolar ve bu yönetim anlayışı ile krizlerden çıkamazsınız. “