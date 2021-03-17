Dayanışma kazanım getirdi

17 Mart 2021 Çarşamba, 02:00

Açıklamada, “Bir haftada işçi arkadaşlarımızla birlikte büyüttüğümüz bizi burada bir araya getiren mücadelemiz neticesinde Crakers Pizza marka yetkilileri, uzlaşma ve alacakları ödeme talebi ile bize ulaştılar. İşçilerin haklarını ödemeyi kabul ettiklerini belirttiler. İşçi arkadaşlarımızın alacaklarının ödeneceği sözünü almış bulunuyoruz. Görüşmeler en kısa sürede başlayacak ve işçi arkadaşlarımızın da bulunduğu masalarda gerçekleştirilecek. Bugün nasıl buradaysak, yarın da görüşmelerde olacağız. Hiçbir işçi arkadaşımız, hiçbir Crakers Pizza işçisi arkadaşımız asla yalnız yürümeyecek!” denildi.