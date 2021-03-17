Dayanışma kazanım getirdi

Uzun süredir haklarını alamayan Crakers Pizza işçileri, Kadın İşçi Meclisleri dayanışma haklarını elde etti. Kadın İşçi Meclisleri’nden yapılan açıklamada, 2020 yılı eylülünden beri Crakers Pizza’da çalışan, üzerinden aylar geçmesine rağmen maaşını alamayan bir kadın işçinin yaptığı sosyal medya paylaşımıyla hak gasplarından haberdar oldukları dile getirildi.

cumhuriyet.com.tr
17 Mart 2021 Çarşamba, 02:00
Dayanışma kazanım getirdi
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Açıklamada, “Bir haftada işçi arkadaşlarımızla birlikte büyüttüğümüz bizi burada bir araya getiren mücadelemiz neticesinde Crakers Pizza marka yetkilileri, uzlaşma ve alacakları ödeme talebi ile bize ulaştılar. İşçilerin haklarını ödemeyi kabul ettiklerini belirttiler. İşçi arkadaşlarımızın alacaklarının ödeneceği sözünü almış bulunuyoruz. Görüşmeler en kısa sürede başlayacak ve işçi arkadaşlarımızın da bulunduğu masalarda gerçekleştirilecek. Bugün nasıl buradaysak, yarın da görüşmelerde olacağız. Hiçbir işçi arkadaşımız, hiçbir Crakers Pizza işçisi arkadaşımız asla yalnız yürümeyecek!” denildi.


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