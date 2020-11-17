Değişik bir koku vardı

17 Kasım 2020 Salı, 06:00

Üsküdar Çengelköy’de bulunan tarihi Vaniköy Camisi’nde önceki gün öğle saatlerinde çıkan yangına ilişkin olarak İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 5 kişinin ifadesi alındı.

İfadesinde 6.5 yıldır camide imamlık yaptığını söyleyen Mustafa Coşkun, “Ben Şile’deydim. Olay günü eşim beni 11.00 sıralarında aradı ve evde değişik bir koku olduğunu söyledi. Ben de karşıdaki yalının güvenlik görevlisi Zeki Memiş’i arayarak yalının teknisyeni Vahdettin Beyhan’ın kontrol etmesini istedim. Memiş sıkıntı olmadığını söyledi. Saat 13.10 sıralarında eşim beni aradı ve kadınlar bölümünün yanmaya başladığını söyledi. Yangının elektrikli yerden ısıtma sisteminden kaynaklandığını düşünüyorum” dedi.

BAKAN ERSOY: ONARILACAK

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Vaniköy Camisi’nin en kısa sürede aslına uygun olarak onarılacağını belirtti. Caminin bir restorasyon projesi için hazırlanan 3 boyutlu lazer tarama kayıtları da ortaya çıktı. Çalışmayı hazırlayan harita mühendisi Fahrettin Doğan Tekin, bu tür çalışmaların olası afetlerde zarar gören tarihi yapıların kurtarılması için son derece önemli olduğunu belirtti.