Değişik bir koku vardı
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yangında büyük hasar gören tarihi Vaniköy Camisi’nin en kısa sürede onarılacağını belirtti.
Üsküdar Çengelköy’de bulunan tarihi Vaniköy Camisi’nde önceki gün öğle saatlerinde çıkan yangına ilişkin olarak İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 5 kişinin ifadesi alındı.
İfadesinde 6.5 yıldır camide imamlık yaptığını söyleyen Mustafa Coşkun, “Ben Şile’deydim. Olay günü eşim beni 11.00 sıralarında aradı ve evde değişik bir koku olduğunu söyledi. Ben de karşıdaki yalının güvenlik görevlisi Zeki Memiş’i arayarak yalının teknisyeni Vahdettin Beyhan’ın kontrol etmesini istedim. Memiş sıkıntı olmadığını söyledi. Saat 13.10 sıralarında eşim beni aradı ve kadınlar bölümünün yanmaya başladığını söyledi. Yangının elektrikli yerden ısıtma sisteminden kaynaklandığını düşünüyorum” dedi.
BAKAN ERSOY: ONARILACAK
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Vaniköy Camisi’nin en kısa sürede aslına uygun olarak onarılacağını belirtti. Caminin bir restorasyon projesi için hazırlanan 3 boyutlu lazer tarama kayıtları da ortaya çıktı. Çalışmayı hazırlayan harita mühendisi Fahrettin Doğan Tekin, bu tür çalışmaların olası afetlerde zarar gören tarihi yapıların kurtarılması için son derece önemli olduğunu belirtti.
En Çok Okunan Haberler
- İşte Erdoğan'ın önüne geçen isim
- Sadık Albayrak neden istifa etmedi?
- Covid-19'u yenenler 3 hastalıkla boğuşuyor
- Damadım beni aldatmış diyerek...
- Halk TV'den 'Bir Başkadır' tepkisi
- Bakan Koca: Somut tedbirler hayata geçirilecek
- Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne kınama ve ihtar!
- Meteoroloji'den kar uyarısı
- Fatih Portakal'dan Babacan'a gönderme
- 'Sus' genelgesini bizzat Süleyman Soylu göndermiş
Video Haberler
- MasterChef'in çekimleri öncesi yumruk yumruğa kavga
- AKP’li başkandan çağrı: Hastaneler tamamen doldu
- Beklenmedik ölüm! 13 yaşındaki Genç'in o anları kamerada
- 'Miss Ugandalılar' bu kez polis baskınında ortaya çıktı
- Bir dakika içerisinde 6 kez kaza yaptı!
- Hava almak için balkona çıktı, gördüğü manzara şaşırttı
- 3 çocuk babası komşu kavgasında öldürüldü
- 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü küçük Zeynep'i böyle ezdi
- Şişli'de dede ve torununa silahlı saldırı anı kamerada
- Bağcılar'da sokakta silahlı kavga! O anlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
- İşte Erdoğan'ın önüne geçen isim
- Sadık Albayrak neden istifa etmedi?
- Covid-19'u yenenler 3 hastalıkla boğuşuyor
- Damadım beni aldatmış diyerek...
- Halk TV'den 'Bir Başkadır' tepkisi
- Bakan Koca: Somut tedbirler hayata geçirilecek
- Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne kınama ve ihtar!
- Meteoroloji'den kar uyarısı
- Fatih Portakal'dan Babacan'a gönderme
- 'Sus' genelgesini bizzat Süleyman Soylu göndermiş