Dehşet saçtı: Annesi ile polis ve bekçileri vurdu

12 Haziran 2020 Cuma, 11:06

Uşak’ın Eşme ilçesinde psikolojik sorunları olduğu öğrenilen İ.S. isimli şahsın evinden silah sesi gelmesi üzerine polis ekiplerine haber verildi. Güvenlik güçlerinin geldiğini gören zanlının evin penceresinden açtığı ateş sonucu polis Abdurrahman T. (44) omzundan, bekçi Çagdaş D. (32) ayağından, bekçi Hasan C. G. (26) ise kafasından ağır yaralandı.

BEKÇİ YOĞUN BAKIMDA

Öte yandan zanlı, annesi Sultan Ü. (57) ve dayısı Mustafa Ü.’yü (40) de yaraladı. 5 yaralı hastanede tedavi altına alınırken, kafasından ağır yaralanan bekçi Hasan C.G.’nin durumun kritik olduğu ve yoğun bakımda olduğu öğrenildi.

Güçlükle gözaltına alınan zanlının psikiyatri servisine muayene olmaya gittiği esnada Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edileceğini öğrenip olayı gerçekleştirdiği iddia edildi.