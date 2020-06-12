Dehşet saçtı: Annesi ile polis ve bekçileri vurdu
Uşak'ta annesini vurduktan sonra polis ve bekçileri de av tüfeğiyle yaralayan psikolojik rahatsızlığı bulunan şahsın, olayı bir hastanenin psikiyatri servisinde muayene olduktan sonra eve gittiği esnada gerçekleştirdiği öğrenildi.
Uşak’ın Eşme ilçesinde psikolojik sorunları olduğu öğrenilen İ.S. isimli şahsın evinden silah sesi gelmesi üzerine polis ekiplerine haber verildi. Güvenlik güçlerinin geldiğini gören zanlının evin penceresinden açtığı ateş sonucu polis Abdurrahman T. (44) omzundan, bekçi Çagdaş D. (32) ayağından, bekçi Hasan C. G. (26) ise kafasından ağır yaralandı.
BEKÇİ YOĞUN BAKIMDA
Öte yandan zanlı, annesi Sultan Ü. (57) ve dayısı Mustafa Ü.’yü (40) de yaraladı. 5 yaralı hastanede tedavi altına alınırken, kafasından ağır yaralanan bekçi Hasan C.G.’nin durumun kritik olduğu ve yoğun bakımda olduğu öğrenildi.
Güçlükle gözaltına alınan zanlının psikiyatri servisine muayene olmaya gittiği esnada Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edileceğini öğrenip olayı gerçekleştirdiği iddia edildi.
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