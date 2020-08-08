Delta oteline şikâyet yağıyor

08 Ağustos 2020 Cumartesi, 06:00

Yüzlerce çeşit kuşa ve canlıya ev sahipliği yapan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan deltanın ekosisteminin değişeceğini savunan yurttaşlar, imza kampanyaları başlatırken çevreci duruşu ile bilinen avukat Melike Özman da konunun hukuksal altyapısı ile ilgili yaptığı çalışmasını tamamladı.

Araç trafiğine kapatılan bölgenin eşsiz doğal güzelliğe sahip olduğunu ve sahip çıkılması gerektiğini belirten avukat Özman, başta Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) olmak üzere ilgili kurumlara gönderilmek üzere deltada otele izin verilmesinin hukuka aykırı olduğunu ortaya koyan şikâyet dilekçe örneklerini sosyal medya hesabında paylaştı. CİMER’e ve ilgili kurumlara çok sayıda şikâyet dilekçesi ulaştırıldı.

Özman, “Kızılırmak Deltası’nda bir işletmeciye verilen konaklama ve yeme içme tesisi izni tam olarak deltaya ihanettir. Uygulama, Ramsar Sözleşmesi ile de korunan sulak alanlara, floraya kesinlikle zarar verecektir. Bu işletmeye bu ruhsatı verenler açık bir şekilde yasaya aykırı hareket ediyorlar. Fotoğraflardan, tesisin sulak alanların tam ortasına yapıldığını açık bir şekilde görüyorsunuz. Eğer bu tesise gitmeyi düşünen varsa bilsin ki bireysel olarak doğanın talanına ortak oluyor. Bu tesise giden herkesi bu suça ortak kabul ederim” dedi.

Adını, anlaşmanın imzalandığı İran’ın Ramsar şehrinden alan anlaşmaya taraf ülkelerin; bitki ve hayvanları, özellikle su kuşlarının yaşama ortamlarını desteklemek için anlaştıklarını hatırlatan Özman, “Türkiye de bu anlaşmaya taraf olmuş ve Kızılırmak Deltası da Ramsar alanı olarak belirlenen alanlardan. Bungalov evler, hem 1. derece sit alanı içerisinde hem de Ramsar alanı içerisinde. Şimdi soruyorum? 1. derece sit alanına ve Ramsar alanına turistik tesis niteliğinde kâr amaçlı özel işletme açılır mı? Bu tesise çalışma ve işletme ruhsatını kim, hangi yasal gerekçelerle vermiştir? Bunun hesabını kim verecek?” ifadelerini kullandı.