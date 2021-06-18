Delta varyantı yayıldı: Lizbon'da yeni kısıtlamalar devrede

18 Haziran 2021 Cuma, 18:12

Portekiz'de Delta varyantının yol açtığı enfeksiyonların hızla artması nedeniyle başkent Lizbon'da yeni kısıtlamalar devreye girdi.

Lizbon'a giriş ve çıkışlar Cuma'dan Pazartesi'ye kadar acil durumlar dışında kısıtlandı. Hükümet, cuma öğleden sonra başlayıp pazartesi sabahına kadar sürecek kısıtlama süresince 2 milyon 800 bin nüfuslu başkentten çıkışlara ve bu kente yapılacak ziyaretlere izin verilmeyeceğini duyurdu.

ÜLKE GENELİNE YAYILMAMASI İÇİN...

Perşembe günü 928 yeni enfeksiyonun kaydedildiği Lizbon'da böylece 19 Şubat'tan bu yana en yüksek enfeksiyon seviyesine ulaşıldı. Başkentte tespit edilen vakaların sayısı ülke genelinde görülen yeni enfeksiyonların yaklaşık yüzde 75'ini oluşturdu. Yaklaşık 10 milyon nüfuslu Portekiz'de son 24 saatte bin 233 yeni vaka kayıtlara geçti.

Hükümet Sözcüsü Mariana Vieira da Silva, Lizbon'da şu sıralarda baskın şekilde yayılan koronavirüsün, ilk kez Hindistan'da görülen Delta varyantı olduğunu söyledi. Sözcü konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu tür önlemleri almak kolay değil, ancak Lizbon'daki durumun tüm ülkeye yayılmaması için gerekli olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

HİÇ KİMSE GARANTİ EDEMEZ

Salgından en çok etkilenen ülkelerden biri olan Portekiz, kışın virüse karşı başarılı bir mücadele vermiş, ilkbaharda Avrupa'nın en düşük vaka sayılarına ulaşmayı başarmış ve 1 Mayıs'ta acil durum uygulamalarına son vererek normalleşme sürecine girmişti. Ancak Delta varyantındaki artış önlenemeyince ülke çapındaki 14 günlük insidans birkaç hafta içinde 55'ten 87'ye yükseldi.

Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa, daha önce yaptığı açıklamada olası bir kapanmayı reddederken, Devlet Başkan António Costa ise daha temkinli konuşmuş ve "Hiç kimse kapanmaya geri dönmek zorunda kalmayacağımızı garanti edemez" demişti.

-DW Türkçe