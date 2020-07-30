Demirspor Karagümrük maçında goller var

30 Temmuz 2020 Perşembe, 22:04

TFF 1. Lig Play-Off Finali’nde Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gedi.



7. dakikada Erkan Zengin’in orta sahadan uzun pasında Volkan Şen kaleci Aykut ile karşı karşıya kalacekken Aykut zamandı kalesini terk ederek topu uzaklaştırdı.

28. dakikada ceza sahası içine giren Volkan Şen’in şutu yan ağlarda kaldı.

36. dakikada Ramazan Civelek’in yaptığı ortaya caza sahasında iyi yükselen Artur’un kafa vuruşunda kaleci Kurtuluş son anda topu kornere çeldi.

40. dakikada kazanılan serbest vuruşta Alparslan Erdem topu ceza sahasına ortaladı. Arka direkte Çağrı Ortakaya kafayla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-1

45+1. dakikada Sinan Kurt’un ortasında, arkada direkte yükselen Erkan Zengin’in kafa vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.

İkinci yarıda Mehmet Akyüz'ün yerine Dibba oyuna girdi. Dibba 69. dakikada Demirspor'un beraberlik sayısını attı: 1-1.



Stat: Eryaman

Hakemler: Cüneyt Çakır x, Mustafa Emre Eyisoy x, Tarık Ongun x

Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt xx, Tarık Çamdal xx, Rassoul xx, Mitrovic xx, Mehmet Uslu xx, Hasan Kılıç xx, Tevfik Altındağ xx, Erkan Zengin xx, Sinan Kurt xx, Volkan Şen xx, Mehmet Akyüz xx

Yedekler: Vedat Karakuş, Tayyip Talha Sanuç, Adil Demirbağ, Traore, Aosman, Dibba, Kone, Berk Yıldız

Teknik Direktör: Cüneyt Dumlupınar

Fatih Karagümrük: Aykut Özer xxx, Ramazan Civelek xx, Fatih Kuruçuk xx, Barış Başdaş xx, Alparslan Erdem xx, Attamah xx, Ndao xx, Çağrı Ortakaya xxx, Sabo xx, Darri xx, Sobiech xx

Yedekler: Murat Hocaoğlu, Efe Tatlı, Emeghara, Engin Bekdemir, Koray Altınay, Yalçın Ayhan, Yusuf Erdoğan, Muhammed Egemen Pehlivan, Murat Sarıgül, Bülent Cevahir

Teknik Direktör: Atılay Canel

Gol: Çağrı Ortakaya (dk. 40) (Fatih Karagümrük), 69 Dibba (Demirspor)

Sarı kart: Tarık Çamdal (Adana Demirspor)



